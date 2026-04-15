    09:08, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Номзодлар турнири: ўзбекистонлик Жавоҳир Синдоров муддатидан аввал чемпион бўлди

    TASHKENT. Kazinform — Кипрда поёнига етиб бораётган Номзодлар турнирининг 13-турида қора доналарда ҳаракатланган Жавоҳир Синдоров энг асосий таъқибчиси нидерландиялик Аниш Гири билан 13-турда дурангга эришди ва муддатидан аввал турнир ғолибига айланди, деб хабар беради UzA.

    Синдоров ва Гири
    Фото: UzA

    Бу, Жавоҳир Синдоровнинг амалдаги Жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджуга қарши шахмат тожи учун курашиш ҳуқуқига ҳақли тарзда эга чиққанлигини англатмоқда.

    Олдинда Номзодлар турнирининг сўнгги 14-тур ўйинлари бўлишига қарамасдан Жавоҳирнинг муддатидан олдин муваффақиятга эришганлиги эътирофга арзигулик тарихий воқелик бўлди.

    Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик Синдоров Гирига қарши дона суриши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
