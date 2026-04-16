Номзодлар турнири: ўзбекистонлик Синдоров хитойлик шахматчи билан дурангга эришди
ASTANA. Kazinform — Кипрда шахмат бўйича ўтказилаётган Номзодлар турнирининг 14-турида ўзбекистонлик Жавоҳир Синдоров дуранг натижа қайд этди, деб хабар беради UzA.
Муддатидан аввал мусобақа чемпионлиги билан бирга амалдаги Жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуга қарши шахмат тожи учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритган Жавоҳир Синдоров 14-турда хитойлик Вей И билан муроса йўлини танлади.
Жаҳон кубоги давомидаги шиддатли баҳсларда 6 ғалаба ва 8 дуранг билан шахмат оламида ўзига хос рекорд қайд этган Синдоров эркаклар мусобақасида 1-ўринни эгаллаб, 70 минг евро билан тақдирланди.
Таъкидлаш жоизки, умумий мукофот жамғармаси 1 миллион евродан иборат турнирда 2-ўрин соҳиби 45 минг, 3-ўриндан жой олган шахматчи эса 25 минг евро билан тақдирланади.
