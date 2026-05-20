Нишонга отиш бўйича Жаҳон кубоги босқичи: ҚР терма жамоаси рўйхати эълон қилинди
АSTANА.Кazinform — Халқаро отиш спорти федерацияси (ISSF) Германиянинг Мюнхен шаҳрида бўлиб ўтадиган Нишонга отиш бўйича Жаҳон кубоги босқичида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, иштирокчилар рўйхатига 15 нафар қозоғистонлик спортчи киритилган.
Терма жамоа рўйхати:
- Никита Чирюкин
- Кирилл Федкин
– Елдар Иманқулов
- Артемий Кабаков
- Константин Малиновский
- Валерий Раҳимжан
– Ислам Сатпаев
- Никита Шахторин
– Руслан Юнусметов
– Сауле Алимбек
- Елизавета Безрукова
- Арина Малиновская
- Валерия Попелова
- София Шульженко
- Нина Старова
Жаҳон чемпионати 24-31 май кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, нишонга отиш бўйича Қозоғистон терма жамоаси Испаниядаги Жаҳон кубоги босқичида иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.