Нипах вируси туфайли Қозоғистонда санитария хавфсизлиги чоралари кучайтирилди
АSTANА. Kazinform – Жануби-Шарқий Осиёнинг бир қатор мамлакатларида Нипах вирусига оид эпидемиологик вазиятнинг мураккаблашиши туфайли Қозоғистон Республикаси давлат чегараси орқали ўтувчи барча ўтказиш пунктларида санитария-карантин назорати кучайтирилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлигининг матбуот хизмати хабар берди.
Вазирлик маълумотига кўра, ушбу инфекция бўйича ноқулай мамлакатлардан, жумладан Ҳиндистондан келадиган фуқароларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бундай мамлакатлар рўйхати мунтазам янгиланиб борилади.
Халқаро аэропортларда жамоат соғлиғини сақлаш соҳасидаги фавқулодда ҳолатларга жавоб беришга мўлжалланган идоралараро машқлар ўтказилмоқда. Тиббиёт ташкилотлари юқори тайёргарлик режимига ўтказилди.
Шунингдек, дори воситалари, шахсий ҳимоя воситалари ва дезинфекцияловчи препаратларнинг етарли захираси таъминланган.
Бундан ташқари, вазирлик вакцинация эпидемиянинг олдини олишнинг ягона самарали усули бўлиб қолишини эслатиб ўтди. Шу муносабат билан ота-оналарга миллий тақвимга мувофиқ болаларнинг профилактик эмланишларини текшириш ва зарурат туғилганда рўйхатдан ўтган жойи бўйича тиббиёт муассасаларига мурожаат қилиш тавсия этилади.
Эслатиб ўтамиз, бир неча мамлакат Нипах вируси туфайли чегарада хавфсизлик чораларини кучайтирди.