Нидерландиядаги кумуш музейидан 300 дан ортиқ экспонат ўғирланди
АSTANА. Kazinform — Нидерландиянинг Гелдерланд провинциясига қарашли Дусбург шаҳридаги Катта черков биносида жойлашган кумуш музейидан 300 дан ортиқ экспонат ўғирланган. Бу ҳақда Omroep Gelderland хабар тарқатиш корпорацияси маълум қилди, деб ёзди Белта агентлиги.
Тарқатувчи компаниянинг маълумотига кўра, етказилган зарар бир неча ўн минг евро миқдорида баҳоланмоқда.
Ўғирлик 21 январга қараган кечаси содир бўлган. Номаълум шахслар музей биносига икки эшикни бузиб кирган.
— Улар икки эшикни ҳам бузиб, дарҳол кўргазма залига йўл олган, — деди музей бошқаруви раиси Эрнст Бусвелд.
Экспозиция видеокузатув ва сигнализация тизими билан жиҳозланган алоҳида залда жойлашган эди. Аммо жиноятчилар сигнализация тизимини ишдан чиқариб, ичкарига кирган заҳоти камераларни бузиб ташлаган.
Музей раҳбариятининг айтишича, барча кумуш буюмлар ўғирланган. Жиноятчилар 14 витринани синдириб, ичидаги барча нарсаларни олиб кетган.
— Бу фақат моддий зарар эмас, балки тарих ва маданий мероснинг йўқолиши, — деб таъкидлади музей вакиллари.
Ҳодисадан сўнг музей вақтинча ёпилди.
— Ҳозир бизда вақтинча кўргазмада турган бир неча керамик экспонатларгина қолди. Бор-йўғи шу, — деди Эрнст Бусвелд.
Музей ходимлари ўғирланган нарсаларни қайтариш амалда мумкин эмас, деб ҳисоблайдилар. Сўнгги беш йилда кумушнинг нархи икки бараварга яқин ошган, шунинг учун ноёб, муқобили йўқ тарихий буюмлар эритилиб юборилиши мумкин, деган хавотир бор.
— Кумушни осонликча эритиб юбориш мумкин, унинг қаердан чиққанини ҳеч ким билмайди. Аммо сурат билан ҳолат бутунлай бошқача, — деди музей раҳбари.
Ушбу ҳолат бўйича тергов ишлари олиб борилмоқда. Ҳуқуқ-тартибот идоралари гувоҳларни ҳар қандай маълумотни хабар қилишга чақирди.
Кумуш музейи Дусбург шаҳрида 2021 йилда очилган. У тоза кумушдан ясалган турмуш буюмлари ва ошхона асбоб-ускуналаридан иборат ноёб мавзули коллекцияси билан машҳур бўлган. Ўғирланган экспонатлар XVIII–XX асрларга тегишли бўлиб, дунёнинг 25 дан ортиқ мамлакатида жамланган шахсий коллекция асосида музейга қўйилган буюмлар эди.
Эслатиб ўтамиз, Буюк Британиядаги Бристоль музейидан 600 дан ортиқ нодир экспонатлар ўғирланди.