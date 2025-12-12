Буюк Британиядаги Бристоль музейидан 600 дан ортиқ нодир экспонатлар ўғирланди
ASTANА. Кazinform — Британия полициясининг баёнотига кўра, жиноий ҳаракатлар пайтида Бристоль музейи омборидан 600 дан ортиқ маданий хазиналар ўғирланган, деб хабар беради BBC.
Ўғирлик 25 сентябрь кечаси шаҳар марказидаги Камберленд-Бейсин ҳудудидаги омборда содир бўлган. Британия империяси ва Ҳамдўстлик музейи коллекциясидан ҳарбий экспонатлар, заргарлик буюмлари, қазилма буюмлар ва фил суяги, бронза ва кумуш ҳайкалчалар ўғирланган.
Терговчилар ўғирликдан кейин ҳудуддаги кузатув камераларига туширилган 4 кишининг фотосуратларини эълон қилишди.
— Муҳим маданий аҳамиятга эга бўлган жуда кўп буюмларнинг ўғирланиши шаҳар учун катта йўқотишдир, — деди Эйвон ва Сомерсет полициясининг детектив инспектори Дэн Бурган.
Ўғирланган буюмлар орасида 1600 ва 1873 йиллар оралиғида фаолият юритган Британия Шарқий Ҳиндистон компаниясининг ҳарбий нишонлари ва эркаклар тўғногичлари ҳам бор эди. Шунингдек, маржонлар, билагузуклар ва узукларни ўз ичига олган заргарлик буюмлари, ўйма ҳайкалчалар ва бошқа безак буюмлари, шунингдек, геологик намуналар каби табиий буюмлар ҳам бор эди.
— Буюмларнинг аксарияти хайрия сифатида берилган. Улар Британия тарихидаги мураккаб давр ҳақида маълумот берувчи коллекциянинг бир қисмидир. Жамоатчилик айбдорларни жавобгарликка тортишга ёрдам беришига умид қиламиз, — деди детектив Бурган.
Унинг сўзларига кўра, полиция аллақачон видеокузатув ёзувларини кўриб чиқмоқда, далилларни текширмоқда ва жабрланувчилар билан мунтазам равишда боғланмоқда.
— Бу экспонатлар Буюк Британия ва XVIII аср охирларидан XX аср охиригача Британия империясининг бир қисми бўлган мамлакатлар ўртасидаги муносабатларни ҳужжатлаштирган коллекциянинг бир қисми эди, — деди Бристоль шаҳар кенгашининг маданият ва ижодий саноат бўлими раҳбари Филипп Уокер.
Бристоль шаҳар кенгаши вакили ўғирлик нима учун эндигина оммага маълум бўлганини тушунтирди. Расмийлар дастлабки тергов тугагунига қадар жиноятнинг кўламини ошкор қилмасликни танладилар. Шунингдек, архивчиларга музей коллекциясидаги минглаб буюмларни саралаб, аниқ нималар етишмаётганини аниқлаш учун вақт керак бўлди.
