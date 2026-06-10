Нидерландияда сунъий усулда етиштириладиган гўшт фермаси очилди
ASTANA. Kazinform — Нидерландиянинг Схиплёйден шаҳрида дунёдаги биринчи сунъий гўшт етиштирувчи ферма очилди. Корхонада ҳайвонлар сўйилмайди, деб ёзади NL Times.
Фермада гўшт ҳайвон тўқимасидан олинган намуна асосида биореакторларда етиштирилади. Махсус резервуарларда зарур ҳарорат, озиқ моддалар ва кислород даражаси доимий равишда назорат қилинади. Айни пайтда қурилма синов босқичида ишламоқда.
Лойиҳа учун South Holland провинцияси 500 минг евро инвестиция ажратмоқда. Ҳозирча сунъий усулда етиштирилган гўштни Европа Иттифоқи ҳудудида сотишга рухсат берилмаган. Фермерларнинг таъкидлашича, бундай маҳсулот анъанавий чорвачиликнинг ўрнини босмайди, балки қўшимча фаолият йўналишига айланади.
Ҳозир мутахассислар ишлаб чиқариш тизимини синовдан ўтказиб, унинг харажатлари ва ишлаб чиқариш ҳажмини баҳоламоқда. Тўлиқ қувватда ишлайдиган фермани эса 2028 йилга қадар ишга тушириш режалаштирилган.