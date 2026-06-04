Нидерландияда клиника ходимида хантавирус аниқланди
ASTANА. Кazinform — Нидерландиянинг Неймеген шаҳридаги Радбауд университети тиббиёт маркази ходими карантин пайтида юқтирган бемор билан алоқада бўлганидан кейин ҳантавирус тестидан ижобий натижа олди, деб хабар беради ТАСС.
Нидерландиянинг Неймеген шаҳридаги Радбауд университети тиббиёт маркази ходими, илгари хантавирус билан касалланган бемор билан алоқада бўлганидан кейин карантинга олинганидан кейин инфекция тестидан ижобий натижа олди.
Кейинги тестлар салбий натижаларни кўрсатди ва касалликнинг клиник белгилари йўқ. Шунга қарамай, тиббиёт муассасаси назоратни кучайтиришга қарор қилди: ходим ҳафтасига икки марта бир нечта турдаги биоматериаллардан фойдаланган ҳолда текширилади.
Хабар қилинишича, касалхонанинг 12 ходими юқтирган бемор билан ишлашда хавфсизлик протоколларини бузганлиги сабабли 6 ҳафталик карантинга юборилган.
Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, беморнинг қон намуналарини қайта ишлашда қатъий хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилинмаган. Шунингдек, биоматериалларни йўқ қилиш пайтида халқаро талаблардан четга чиқишлар аниқланган.
Эслатиб ўтамиз, Россия бир ҳафта ичида хантавирусни аниқлайдиган тест ишлаб чиқди.