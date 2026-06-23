Нидерландия Қозоғистонга 20 йил ичида 124 миллиард доллар сармоя киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ва Нидерландия ўртасидаги савдо айланмаси 2025 йилда 11 фоизга ошади ва 6 миллиард доллардан ошади. Бу ҳақда Астанада бўлиб ўтган Қозоғистон-Нидерландия Бизнес Кенгашининг II сессиясида маълум қилинди.
Тадбирда икки мамлакат элчилари, Ташқи савдо палатаси, БеНиНюкс савдо палатаси, шунингдек, бизнес гуруҳлари вакиллари иштирок этди. Учрашувда савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик натижалари сарҳисоб қилинди ва келажакдаги ҳамкорлик йўналишлари белгилаб олинди.
Нидерландия 2005 йилдан 2025 йилгача Қозоғистон иқтисодиётига 124 миллиард доллардан ортиқ сармоя киритди. Ҳозирда мамлакатимизда Голландия капитали иштирокидаги 700 дан ортиқ компания фаолият юритмоқда.
Қозоғистон Ташқи савдо палатаси бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи Дана Қасимова учрашувда Нидерландиянинг аҳамиятини таъкидлади.
“Бугунги учрашув Қозоғистон ва Нидерландия бизнесининг савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга бўлган юқори ўзаро қизиқишини яна бир бор тасдиқлайди. Қозоғистоннинг иқтисодий салоҳияти ва Нидерландиянинг инновацион тажрибасининг уйғунлиги янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун мустаҳкам пойдевор яратади, деб ҳисоблаймиз”, — деди у.
Қозоғистон Нидерландияга асосан нефть, ферроқотишмалар ва титан экспорт қилса-да, Нидерландиядан дори-дармонлар, тиббий ускуналар, техника ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини импорт қиламиз.