Нидерландия элчихонаси вақтинча Эрондан Озарбайжонга кўчирилди
ASTANA. Kazonform — Эрондаги Нидерландия элчихонаси ходимлари Озарбайжонга эвакуация қилинди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Агентликнинг минтақавий мухбирининг хабар беришича, элчи ва элчихона ходимлари чегарани кесиб ўтиб, "Астара" чегара пункти орқали Озарбайжон ҳудудига хавфсиз киришди.
Эвакуация жараёни зарур ҳужжатларни текшириш, рўйхатдан ўтказиш ва бошқа процедуралар орқали амалга оширилди ва чегарадан хавфсиз ўтишни таъминлаш учун барча чоралар кўрилди.
Рўйхатдан ўтгандан сўнг, ходимлар белгиланган жойларга жўнатилди.
"Астара" чегара пунктида эвакуация узлуксиз давом этмоқда, чегарадан ўтиш тартиб-қоидаларга мувофиқ ва тегишли органлар назорати остида амалга оширилмоқда.
Аввалроқ, 9 мартдан бери Озарбайжон Республикаси ва Эрон Ислом Республикаси ўртасидаги давлат чегараси орқали юк ташиш икки йўналишда ҳам тиклангани ҳақида хабар берилган эди.