Нидерландия АҚШ ва Канададан олтин захирасини олиб чиқиб кетди
ASTANA. Kazinform — Нидерландия Марказий банки (DNB) "геосиёсий беқарорликнинг кучайиб бораётгани" сабабли АҚШ ва Канададан 86 тонна олтин захирасини Лондонга кўчирганини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги The Guardian нашрига таяниб.
Ушбу қарор АҚШ ва Канада ўртасидаги савдо низолари давом этаётган бир пайтда қабул қилинди, унда иккала мамлакат ҳам савдо музокаралари барбод бўлганидан кейин бир-бирига янги тарифларни эълон қилишди.
Банк Лондонда сақланаётган олтин захираларини Нью-Йорк ва Оттавадагиларга қараганда осонроқ сотиш мумкинлигини таъкидлади.
— Ушбу қадам билан биз олтин захираларимиздан фойдаланишни яхшиладик.Биз ҳеч қачон олтиндан фойдаланишга ҳожат қолмайди деб тахмин қиламиз, аммо шунга қарамай, бардошлилигимиз ва тайёргарлигимизни кучайтириш учун бу зарур, — деди DNB президенти Олаф Слейпен.
DNB маълумотларига кўра, Нидерландиянинг 2025 йил охиридаги умумий олтин захиралари 612,4 тоннани ташкил этди ва 72,2 миллиард евро (83,7 миллиард доллар) га баҳоланди.
Активларни тақсимлаш бошланишидан олдин, Нидерландия банки ўз олтинининг 31,3 фоизини Нью-Йоркда ва 19,7 фоизини Оттавада сақлаган. Бу улуш ҳозирда иккала мамлакатда ҳам 18,5 фоизгача камайди. Лондонда сақланган олтин улуши 18,1 фоиздан 32,1 фоизгача ошди. Банк ҳали ҳам ўз олтинининг 30,8 фоизини Нидерландияда сақлайди.
DNBнинг хабар беришича, кўчириш 2026 йил март ва август ойлари орасида амалга оширилган. Йигирма етти тонна олтин қуймалари Нью-Йорк ва Оттавадан Нидерландиядаги Зейстга кўчирилди.
Бундай катта миқдордаги олтинни Атлантика океани орқали ташишнинг аниқ механизми номаълумлигича қолмоқда.
Ўтказманинг қолган қисми Нью-Йоркда олтин сотиш ва уни Лондонда қайта сотиб олиш орқали амалга оширилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда бир грамм олтин нархи қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.