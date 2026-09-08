Непалдаги сув тошқинида 1 300 дан ортиқ киши ҳалок бўлди: мамлакатда мотам куни эълон қилинди
ASTANA. Kazinform — Непалда 26 августда содир бўлган кучли сув тошқини оқибатида ҳалок бўлганларни хотирлаш мақсадида душанба куни миллий мотам куни деб эълон қилинди. Давлат муассасаларида байроқлар туширилди, ҳалок бўлганларнинг оилалари эса анъанавий мотам маросимларини ўтказмоқда, деб хабар беради Kazinform агентлиги Euronewsга таяниб.
Расмий маълумотларга кўра, Непал ва Тибетдаги табиий офат оқибатида 1 300 дан ортиқ киши ҳалок бўлган. Яна қарийб 5 000 киши, жумладан хориж фуқаролари ҳам ҳозирча бедарак йўқолганлар қаторида.
Аҳолисининг аксарияти ҳиндуизм динига эътиқод қиладиган Непалда мотам анъанага кўра 13 кун давом этади. Бу даврда марҳумларнинг яқин қариндошлари уйда бўлади, бошқалар эса таъзия билдириш учун уларнинг хонадонига келади. Ўн учинчи куни махсус маросимлар ўтказилиб, вафот этганларнинг руҳи учун дуо қилинади.
Қариндошлари ҳалигача бедарак йўқолган бир неча киши анъанавий мотам маросимларига риоя қилган ҳолда рамзий дафн маросимини ўтказди. Ҳиндуизм анъаналарида жасадни ёқиш энг муҳим якуний маросимлардан бири ҳисобланади. Шу боис айрим оилалар учун яқинларининг жасади топилмаган тақдирда ҳам дафн маросимини ўтказиш маънавий жиҳатдан енгиллик ҳиссини беради.
Катмандуда қариндошлар бош вазир қароргоҳи ва бир нечта вазирлик бинолари олдига йиғилиб, ҳукуматдан юзлаб одамни қидириш ишларини тезлаштиришни талаб қилди. Улар орасида сув тошқини пайтида Бхотекоши дарёси оқими билан оқиб кетган ёки вайроналар остида қолган гидроэлектр станцияларида ишлаган одамлар ҳам бор.
Ҳануз бедарак йўқолган юзлаб кишини қидириш ишлари давом этмоқда.
Шанба куни қутқарувчилар электр станцияларидан бирининг ҳудудидан Хитой фуқаросини топган. Жума куни эса айнан шу ерда икки нафар Непал фуқароси қутқарилган эди.
Ҳукумат маълумотларига кўра, ҳозир асосий куч 12 та гидроэнергетика объектига йўналтирилган. У ерда тахминан 900 нафар ишчи бедарак йўқолган, уларнинг қарийб 500 нафари туннелларда қолиб кетган бўлиши мумкин.