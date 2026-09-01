Непалда ҳали ҳам кўчки хавфи бор
ASTANA. Kazinform – Хитой Халқ Республикаси Сув ресурслари вазирлиги Непалдаги Цоцзян дарёсида янги кўчкилар ва кичик кўл пайдо бўлиш хавфи борлигидан огоҳлантирди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Пекиндаги мухбири маҳаллий оммавий ахборот воситаларига таяниб.
Вазирлик экспертлари 31 августда ҳалокат ҳудудида олинган сунъий йўлдош тасвирларини таҳлил қилгандан сўнг шундай хулосага келган. Ўпирилган чуқурликдаги сув юзасининг майдони 83 минг квадрат метргача қисқарган. Бу аввалги кунги кўрсаткичдан 14 минг квадрат метрга кам.
2,5 километр радиусда, дарё оқими бўйлаб қуйи қисмда учта кичик сув ҳавзаси аниқланган. Ҳозирда улар дарё ўзани билан туташган, шунинг учун дарё оқими тўсиб қўйилмаган. Бироқ ўпирилган чуқурликка яқин жойлашган музликларда қор кўчкиси хавфи ҳали ҳам сақланиб қолган.
31 августда учувчисиз учиш аппаратлари орқали олинган тасвирларда собиқ Пурэпуцян-Цангпо кўлидан 3 километр қуйида жойлашган дарёнинг икки қирғоғида кўчки массалари кузатилган. Ҳозирда дарё ўзани очиқ, бироқ такрорий кўчкилар оқимни яна тўсиб, янги хавфли сув ҳавзасини ҳосил қилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Непал ва Хитой чегарасидаги тошқин оқибатида 900 дан ортиқ киши ҳалок бўлгани ва қарийб 5 минг киши бедарак йўқолгани ҳақида хабар берган эдик.