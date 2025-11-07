Немисларнинг фақат ярми жамоат жойларида ўзларини хавфсиз ҳис қилишади
ASTANА. Кazinform — Infratest dimap тадқиқот институти томонидан ўтказилган сўров натижаларига кўра, Германия аҳолисининг атиги 50 фоизи жамоат жойларида ўзларини хавфсиз ҳис қилишади, деб хабар беради ТАСС.
Маълумотларга кўра, респондентларнинг атиги 50 фоизи кўчада, паркларда, жамоат транспортида ёки бошқа жамоат жойларида ўзларини хавфсиз ҳис қилишади. Бу февраль ойига нисбатан 5 фоизга кам. Худди шунча одам (48%) жамоат жойларини бироз хавфли деб ҳисоблайди.
Бундан ташқари, социологлар эркакларнинг 56 фоизи ўзларини нисбатан хавфсиз ҳис қилишларини, аёлларнинг эса атиги 45 фоизи ўзларини шундай ҳис қилишларини аниқладилар. 2017 йилда ўзларини хавфсиз ҳис қиладиган немисларнинг улуши 75 фоизни ташкил этди. Сўров 3-5 ноябрь кунлари ўтказилди. Унда жами 1300 киши иштирок этди.
Хавфсизлик Германия сиёсатидаги асосий масала бўлиб, канцлер Фридрих Мерц (CDU) миграция бўйича кенг қамровли баёнотлар бериб келмоқда. 14 октябрь куни Мерц Германия ҳукумати миграция сиёсатидаги ўтмишдаги хатоларни тузатаётганини ва "миграция муаммосини ҳал қилишда сезиларли ютуқларга" эришганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, муаммо Германия шаҳарларида ҳали ҳам мавжуд ва Германия ички ишлар вазири Александр Добриндт "кенг кўламли депортацияларни ташкиллаштирмоқда ва амалга оширмоқда".
20 октябрь куни канцлер нимани назарда тутгани ҳақидаги саволга жавоб беришдан бош тортди, аммо қизлари билан маслаҳатлашишни сўраганларга унинг сўзларига кўра "етарлича аниқ ва аниқ жавоблар" олишни маслаҳат берди. Мерцнинг баёнотлари сиёсатчилар ва жамоатчилик томонидан қораланди ва танқид қилинди. Кўпчилик унинг сўзларини "ирқчи ва камситувчи" деб ҳисоблади ва Германиянинг бир нечта шаҳарларида норозилик намойишлари бўлиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, Германия суди сурияликларнинг бошпана олиш ҳуқуқини чеклади.