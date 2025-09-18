Германия суди сурияликларнинг бошпана олиш ҳуқуқини чеклади
ASTANA. Kazinform - Кельн маъмурий суди қарорига кўра, Сурия фуқаролари Асад режими ағдарилганидан сўнг Суриядаги вазият ўзгаргани сабабли энди Германияда автоматик равишда ҳимоя олишга умид қила олмайди, деб хабар беради Kazinform DW нашрига таяниб.
Суд Сурия фуқаросининг Германиядан бошпана сўраш аризаси рад этилганига қарши даъвосини рад этди. Қарорда айтилишича, бу одам энди Асад режими, Дамашқдаги муваққат ҳукумат ёки мамлакат шимоли ва шарқидаги курдларнинг ўзини ўзи бошқариш маъмурияти томонидан таъқибга учрамайди.
Судяларнинг фикрига кўра, даъвогар ўз мамлакатида ҳарбий ҳаракатлар ёки бошқа ўзбошимчалик ҳаракатлари натижасида тасодифан зарар кўриш ёки ўлдириш хавфига дуч келмайди. Бундан ташқари, у Суриядаги қариндошлари билан яшаши мумкин ва қайтиб келганларни қўллаб-қувватлаш дастурлари доирасида кўрсатиладиган тўловлар ва моддий ёрдам орқали бир муддат ўзини таъминлаши мумкин.
Суднинг ҳал қилув қарори қонуний кучга кирмаган, даъвогар шикоят қилиши мумкин. Суриялик дастлаб 2023 йил октябрь ойида Германиядан бошпана сўраб мурожаат қилган.