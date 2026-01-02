Немислар ўтган йили уйсизларга ёрдам бериш учун рекорд миқдорда маблағ йиғишди
ASTANА. Кazinform — Германияда ярим миллионга яқин одам уйсиз. Уларнинг аксарияти давлат уйларида ёки қариндошлари ва дўстлари билан яшайди, деб хабар беради DW.
— Германиядаги уй-жой бозори кескин аҳволдадир. Мамлакатда кўчиришлар кўпайиб бормоқда. Бироқ, уларга ёрдам бераётганлар сони ҳам ортиб бормоқда. Spiegel томонидан аниқланган америкалик GoFundMe платформасининг таҳлилига кўра, немислар кўпинча қарздор ижарачиларга ва уйсизларга пул ўтказадилар, — дейилади ҳисоботда.
Нашрнинг маълумотларига кўра, 2025 йилда платформа уй-жой билан боғлиқ кампаниялар орқали тахминан 6,8 миллион евро йиғган. Бу 2024 йилдаги кўрсаткичдан анча кўп, ўшанда бу кўрсаткич 2,3 миллион еврони ташкил этган.
Шунингдек, ўтган йили "бошпана", "ижара", "эмиграция" ва "уйсизлик" калит сўзлари билан 5000 га яқин маблағ йиғиш тадбирлари ўтказилди. 2024 йилда 2400 та тадбир ташкил этилди.
Ҳукумат маълумотларига кўра, 2024 йил бошида 47 300 киши нотинч ухлаган ёки вақтинчалик бошпаналарда яшаган. Икки йил олдин бу рақам 10 000 га кам эди. Уйсизлар сони ортиб бориши билан мамлакатда ижарачиларнинг чиқариб юборилиши ҳолатлари ҳам ошди.
