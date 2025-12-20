Германия бир неча соҳаларда иш ўринларини қисқартиради
ASTANА. Кazinform — Германия компаниялари ходимларни ишдан бўшатишда давом этмоқда ва янги мутахассисларни ёллашда эҳтиёткорона муносабатда бўлмоқда. Бу ifо Иқтисодий тадқиқотлар институти томонидан ўтказилган янги сўровда аниқланди, деб хабар беради DW.
Экспертлар бандлик индекси коронавирус пандемияси энг юқори чўққисига чиққан 2020 йил май ойидан бери энг паст даражага тушганини таъкидладилар. Иш ўринларини қисқартириш деярли барча соҳаларга, айниқса кийим-кечак ишлаб чиқарувчиларга таъсир қилади.
Хизмат кўрсатиш соҳаси ҳам, чакана савдо ҳам суст ўсишни бошдан кечирмоқда. Қурилишда оммавий ишдан бўшатиш режалаштирилмаган, аммо янги ишчиларга талаб йўқ.
Тадқиқотда шунингдек, ижобий тенденциялар қайд этилди. Туризм ва консалтинг соҳаларидаги иш берувчилар янги йилда ўз ишчи кучини кенгайтиришни режалаштирмоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, Германия болалар пенсияси учун маблағ жамғара бошлайди.