Германия болалар пенсияси учун маблағ жамғара бошлайди: бу тизим қандай ишлайди
ASTANA. Kazinform — Германия ҳукумати хусусий пенсия тизимини ислоҳ қилишни маъқуллади, жумладан, жамғарма ҳисоб тизими бўлган "Эрта бошлаш" дастурини (Frühstart-Rente) ишга туширишни маъқуллади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Ўзгаришлар Германия пенсия тизимининг барча уч босқичига таъсир қилади: давлат, корпоратив ва хусусий. Барча авлодлар ва даромад гуруҳлари учун очиқ бўлган ихтиёрий хусусий жамғармаларни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Германиянинг хусусий пенсия тизими қандай ўзгаради
Ислоҳотнинг бир қисми сифатида Германия субсидиялар билан хусусий пенсияни ўз ичига олган ҳозирги пенсия жамғарма тизими (Riester-Rente)дан воз кечмоқда. Унинг ўрнига инвестиция тажрибаси кам ёки умуман бўлмаган шахсларни қаноатлантириш учун мўлжалланган содда ва мослашувчан хусусий пенсия модели қўйилади.
Ислоҳотнинг асосий янгиликлари - бу юқори даромад олиш имконини берувчи қатъий кафолат талабларисиз инвестиция пенсия ҳисоби. Шу билан бирга, инвесторлар ўзларининг депозит маблағларининг 80% ёки 100% кафолатланган даромадлилиги билан пенсия маҳсулотларини танлаш имкониятини сақлаб қоладилар.
Германия пенсия жамғармаларини ҳам қўллаб-қувватлаш усулини ўзгартирмоқда. Энди давлат фуқаролар томонидан киритилган ҳар бир бадални қўшимча тўлдиради. Бирор киши қанча кўп жамғарса, у белгиланган лимитгача шунча кўп ёрдам олади.
Ҳисоблаш қуйидагича бўлади: дастлабки 1200 евролик бадаллар учун давлат ҳар бир еврога 0,30 цент қўшади. Ушбу миқдордан юқори бадаллар 0,20 цент билан қўшилади. Ҳар йили максимал 1800 евро миқдорида шахсий жамғармаларни қўллаб-қувватлаш мумкин. 2029 йилдан бошлаб дастлабки 1200 евро учун қўшимча ҳар бир евро учун 0,35 центгача кўтарилади.
Германияда "болалар пенсияси" тизими қандай ишлайди?
Ислоҳотнинг асосий элементларидан бири Frühstart-Rente дастури бўлади. 6 ёшдан 18 ёшгача бўлган болалар ва ўсмирлар учун ойига 10 евро кафолатланган давлат бадали билан индивидуал пенсия инвестиция ҳисобварақлари очилади. Ушбу маблағлар келажакдаги пенсия жамғармалари учун бошланғич капитал бўлиб хизмат қилади ва янги хусусий пенсия тизимига инвестиция қилиниши мумкин.
Агар ота-оналар фарзандлари учун пенсия ҳисобини очмасалар, давлат маблағларни умумий фондга тўплайди. Кейинчалик бу маблағлар боланинг шахсий пенсия ҳисобига ўтказилиши мумкин.
Янгиланган хусусий пенсия жамғарма тизимининг ишга туширилиши 2027 йил 1 январга режалаштирилган. 2020 йилда туғилган болалар учун Frühstart-Rente дастури бўйича тўловлар 2026 йил 1 январдан бошланади. Дастлабки босқичда қамраб олинмаган бошқа ёш гуруҳлари 2029 йилдан бошлаб дастурга киритилиши режалаштирилган.
Материални инглиз тилидаги асл нусхасини бу ерда ўқиш мумкин.