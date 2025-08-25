Немис иқтисодчиси пенсионерлар учун мажбурий «ижтимоий йил» жорий этишни таклиф қилди
ASTANA. Kazinform – Нафақага чиққанидан сўнг яна бир йил жамоат фойдали иши билан шуғулланиш – шундай ташаббусни Германия Иқтисодий тадқиқотлар институти президенти Марсель Фратчер илгари сурди. Германияда бундай тизим ҳозир ҳам мавжуд, аммо фақат ёшлар учун ва ихтиёрий тарзда амалга оширилади, деб ёзади DW.
«Ижтимоий йил» деб аталадиган бу тизимда одамлар хайрия ёки ижтимоий йўналишдаги ташкилотларда ишлайди. Бу учун тўлиқ маош эмас, балки кичик компенсация тўланади.
Фратчер ушбу тизимни пенсионерларга ҳам жорий этишни таклиф қилди. Унинг айтишича, бу ташаббус соғлиқни сақлаш, парвариш, мудофаа каби соҳаларда кадр танқислигини ҳал этишга ёрдам бериши мумкин. Масалан, Бундесверга (Германия Қуролли кучлари) техник билимга эга мутахассислар зарур. Шу билан бирга, бу ёш авлод зиммасига тушаётган ижтимоий-иқтисодий юкни ҳам енгиллатиши мумкин.
Spiegel журналига берган суҳбатида иқтисодчи бэби-бумерлар (1950 йиллар ўртасидан 1960 йиллар охиригача туғилганлар) авлоди фарзанд сони камлигини таъкидлади.
Бироқ бу таклиф жамиятда норозилик уйғотди. Германиянинг ижтимоий ташкилоти (SoVD) бу фикрни танқид қилди. Ташкилот раҳбари Михаэла Энгельмайер:
“Миллионлаб инсонлар тўрт боладан воз кечиш қарорини, шу жумладан молиявий сабабларга кўра, қабул қилган. Энди эса уларга кексайганда жамоат иши кўринишида «жазо» таклиф қилиш – бу ҳурматсизлик”, – деди.
Шунингдек, Германия касаба уюшмалари уюшмаси ҳам бу ғояга қарши чиқиб:
“Ўнлаб йил ишлаган одамлар пенсиясини тўлақонли олишга муносиб”, – деб маълум қилди.