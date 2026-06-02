Нефть ва газ, электр энергияси: Қозоғистон ва Туркия ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилдилар
ASTANA. Kazinform – ҚР Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов Бокуда бўлиб ўттган BEW 2026 халқаро энергетика форуми доирасида Туркия Республикаси энергетика ва табиий ресурслар вазири Алпарслан Байрактар билан учрашди.
Томонлар нефть-газ, энергетика ва қайта тикланадиган энергия соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини муҳокама қилдилар.
Транскаспий халқаро транспорт йўналишини ривожлантиришга, Қозоғистон ва Туркия миллий компаниялари ўртасидаги ўзаро муносабатларга, шунингдек, энергетика соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди.
Учрашув давомида нефть-кимё, кўмир кимёси, кам углеродли энергияни ривожлантириш ва инвестицияларни жалб этиш масалалари ҳам кўриб чиқилди.
Музокаралар якунида томонлар Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги энергетика соҳасидаги стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашдан ўзаро манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.