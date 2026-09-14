Нефть нархи жорий ҳафтада ҳам 100 доллардан юқори бўлиши кутилмоқда
ASTANА. Кazinform - Нефть нархи 1 баррель учун 100 доллардан юқори бўлиб, янги савдо ҳафтасини юқори нотада бошлашга тайёрланмоқда. охирги савдо сессияси охирида Brent хом нефти нархи 1 баррель учун 104,61 долларни, WТI хом нефти нархи эса 100,05 долларни ташкил этди, деб хабар беради Reuters.
Жума куни Brent хом нефти нархи 3,02 долларга ёки 2,81% га, WТI эса 2,43 долларга ёки 2,37% га пасайди. Шунга қарамай, Яқин Шарқдаги нефть таъминоти хавфи ва кескинликнинг ортиши фонида иккала нарх ҳам ҳафта давомида 8% дан кўпроққа ошди.
Нефть ташишдаги узилишлар ва асосий таъминот йўлларига таҳдидлар бозорга қўшимча босим ўтказмоқда. Бозор иштирокчилари Ҳормуз бўғозидаги вазиятни ва минтақадан хом нефть экспорти учун бошқа хавфларни кузатиб бормоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, нефть нархи 100 доллардан ошиб, ҳафтани кескин ўсиш билан якунлади.