Нефть нархи бир баррель учун 100 доллардан ошди
ASTANА. Кazinform – Brent маркали хом нефть нархи май ойидан бери биринчи марта бир баррель учун 100 доллардан ошди. Бунга Ямандаги Эрон томонидан қўллаб-қувватланган хусийлар ҳаракати 23 июль куни Қизил денгизда Саудия Арабистонининг иккита нефть танкерига ҳужум қилганини даъво қилиши сабаб бўлган, деб хабар беради BBC.
Хусийлар Қизил денгизда Encelia ва Layla танкерларига ракеталар ва дронлар билан ҳужум қилганликларини айтишди.
Саудия Арабистонининг давлат ахборот агентлиги SPA расмий манбага таяниб, Encelia танкерига зарба берилгани ва кеманинг тумшуғида ёнғин чиққанини хабар қилди.
Британиянинг денгиз рискларини бошқариш фирмаси Vanguard ҳам Encelia танкерига снаряд урилганини тасдиқлади. Layla танкерига ҳужум ҳали тасдиқланмаган.
Бу Эрон томонидан қўллаб-қувватланган гуруҳнинг Саудия Арабистонига қарши "денгиз эмбаргоси" эълон қилганидан бери биринчи ҳужумидир.
Хусийларнинг ҳаракатлари туфайли пайшанба куни Brent маркали хом нефть нархи 6 фоизга ўсиб, бир баррель учун 100 доллардан ошди. Bloomberg маълумотларига кўра, Қозоғистондаги Россиянинг Қора денгиз соҳилидаги Каспий қувури консорциуми терминалининг ёпилиши туфайли нефть қазиб олишнинг камайиши, глобал захираларнинг камайиши ва АҚШ ва Эрон ўртасидаги можаронинг кучайиши ҳам нефть нархларига қўшимча босим ўтказмоқда.
Эслатиб ўтамиз, геосиёсий вазият кескинлашиши ортидан жаҳон бозорида нефть нархи қимматлади.