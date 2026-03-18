Наврўз байрами муносабати билан ўзбекистонликлар неча кун дам олади
TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистонда Рамазон ҳайити ва Наврўз байрамида ҳафтасига 5 кун ишлайдиганлар 4 кун, яъни 20−23 март саналарида, ҳафтасига 6 кун ишлайдиганлар 3 кун, яъни 20−22 март саналарида дам олади.
Ҳафтасига беш кун ишловчи ўзбекистонликлар Рамазон ҳайити ва Наврўз байрами муносабати билан кетма-кет 4 кун дам олади, дея хабар беради ЎР Адлия вазирлиги.
Меҳнат кодексига мувофиқ, байрам санаси дам олиш кунларига тўғри келиб қолса, дам олиш куни кейинги иш кунига кўчирилади.
Шунга кўра, ҳафтада 5 кун ишлайдиганлар 4 кун дам олади:
- 20 март, жума — Рамазон ҳайити куни;
- 21 март, шанба — Наврўз байрами куни;
- 22 март, якшанба — дам олиш куни;
- 23 март, душанба — байрамдан кўчирилган қўшимча дам олиш куни.
Ҳафтада 6 кун ишлайдиганлар эса 3 кун дам олади:
- 20 март, жума — Рамазон ҳайити куни;
- 21 март, шанба — Наврўз байрами куни;
- 22 март, якшанба — дам олиш куни.