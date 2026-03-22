Наврўз байрами доирасида Астанада 5 та жуфтлик турмуш қурди
ASTANA. Kazinform – Астанада Улуснинг улуғ куни – Наврўз байрами доирасида Бойқўнғир туманидаги Отатурк боғида махсус ва таъсирли тадбир бўлиб ўтди.
Баҳорнинг янгиланиши билан боғлиқ байрамда 5та ёш жуфтлик тантанали равишда никоҳдан ўтди, деб хабар беради пойтахт ҳокимиятининг расмий сайти.
Севги ва садоқат рамзига айланган ушбу муҳим лаҳза миллий анъаналарга уйғун ҳолда, оммавий равишда ташкил этилди.
Янги турмуш қурганларни оналарининг энг эзгу тилаклари қуршаб олди ва томошабинлар ўзларининг эзгу ниятларини билдирдилар.
Тантанали маросим байрам концерти билан уйғунликда ўтказилди ва унда миллий куйлар ва кўтаринки кайфият ўзгача муҳит яратди.
Ушбу тадбир Наврўз байрамининг маъносини оширди ва янги оилалар учун хайрли бошланишларнинг ёрқин белгисига айланди.