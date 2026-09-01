Нафақат пўстлоғи, мағзи ҳам қизил рангда: Недзвецкий олмаси нимаси билан ўзига хос
ASTANА. Кazinform — Бир қарашда Недзвецкий олмаси оддий ёввойи олма ҳисобланади. Аммо агар сиз мевасини кесиб кўрсангиз, фарқ дарҳол сезилади, деб хабар беради ҚР Экология ва табиий ресурслар вазирлиги матбуот хизмати.
Недзвецкий олмасининг қизил ранги нафақат пўстлоғида, балки мағизида ҳам бўлади.
Гуллаш пайтида ҳам дарахт ўзига хос кўринади: унинг гуллари пушти-бинафша рангга айланади.
Бу табиатда учрайдиган ноёб ёввойи олма турларидан биридир.
Унинг генетик ресурси ёввойи олма турларини ва уларнинг табиий хилма-хиллигини сақлаб қолиш учун муҳимдир.
— Агар сиз табиатда бундай дарахтга дуч келсангиз, унинг меваларини йиғишга ёки шохларини синдиришга шошилмаслигингиз керак. Недзвецкий олмаси Қозоғистоннинг Қизил китобига киритилган. У оддий олмага ўхшайди. Лекин агар уни кесиб кессангиз, фарқни кўрасиз, — дейилади вазирлик хабарида.
Эслатиб ўтамиз, Алмати брендига айланган апортнинг шуҳрати бугун қайта тикланмоқда.