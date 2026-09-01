KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Нафақат пўстлоғи, мағзи ҳам қизил рангда: Недзвецкий олмаси нимаси билан ўзига хос

    ASTANА. Кazinform — Бир қарашда Недзвецкий олмаси оддий ёввойи олма ҳисобланади. Аммо агар сиз мевасини кесиб кўрсангиз, фарқ дарҳол сезилади, деб хабар беради ҚР Экология ва табиий ресурслар вазирлиги матбуот хизмати.

    Недзвецкий олмаси нимаси билан ўзига хос
    Фото: ҚР Экология вазирлиги

    Недзвецкий олмасининг қизил ранги нафақат пўстлоғида, балки мағизида ҳам бўлади.

    Гуллаш пайтида ҳам дарахт ўзига хос кўринади: унинг гуллари пушти-бинафша рангга айланади.

    Недзвецкий олмаси нимаси билан ўзига хос
    Фото: ҚР Экология вазирлиги

    Бу табиатда учрайдиган ноёб ёввойи олма турларидан биридир.

    Недзвецкий олмаси нимаси билан ўзига хос
    Фото: ҚР Экология вазирлиги

    Унинг генетик ресурси ёввойи олма турларини ва уларнинг табиий хилма-хиллигини сақлаб қолиш учун муҳимдир.

    Недзвецкий олмаси нимаси билан ўзига хос
    Фото: ҚР Экология вазирлиги

    — Агар сиз табиатда бундай дарахтга дуч келсангиз, унинг меваларини йиғишга ёки шохларини синдиришга шошилмаслигингиз керак. Недзвецкий олмаси Қозоғистоннинг Қизил китобига киритилган. У оддий олмага ўхшайди. Лекин агар уни кесиб кессангиз, фарқни кўрасиз, — дейилади вазирлик хабарида.

    Недзвецкий олмаси нимаси билан ўзига хос
    Фото: ҚР Экология вазирлиги

    Эслатиб ўтамиз, Алмати брендига айланган апортнинг шуҳрати бугун қайта тикланмоқда.

    Олма Мева ҚР Экология ва табиий ресурслар вазирлиги Қизил китоб
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф