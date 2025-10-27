Мюнхен 2036 йилги Олимпиада ўйинларига мезбонлик қилиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Овозларни санашнинг дастлабки натижаларига кўра, Бавария пойтахти аҳолисининг аксарияти шаҳарда Олимпия ва Паралимпия ўйинларини ўтказиш ғоясини қўллаб-қувватлади. Бу ҳақда DW ёзган.
Берлин вақти билан соат 20:21 да 364 та сайлов участкасидан 345 тасида овозлар санаб чиқилди. Натижада, "ҳа" деб жавоб берганлар сони "йўқ" деб жавоб берганларга қараганда икки баравар кўп - 284 минг киши, қаршилар — 144 минг киши.
Süddeutsche Zeitung газетасининг хабар беришича, сайловчиларнинг иштироки (38,5%) Мюнхен тарихидаги рекорд даражага етди. Олдинги рекорд 2001 йилда, шаҳар аҳолиси Фреттманнинг туманида янги стадион қуриш бўйича референдумда иштирок этиб, 37,5% га етганида ўрнатилган эди.
Германия Олимпия спорт конфедерацияси (DOSB) Германия Олимпиада ўйинларини расман ўтказиш учун фақат 2026 йилда ариза топширадими ёки йўқми, қарор қабул қилади, деб хабар беради dpа агентлиги. Берлин, Гамбург ёки Рейн-Рур минтақаси ҳам мезбон шаҳарлар сифатида кўриб чиқилиши мумкин.
Гамбург расмийлари Олимпиада ўйинларини ўз шаҳарларида ўтказиш бўйича референдумни 2026 йил 31 майга белгилади.
Шуни таъкидлаш керакки, ёзги Олимпиада ўйинлари Мюнхенда бир марта – 1972 йилда ўтказилган. Бироқ, бу ўйинлар Фаластин террорчилик ташкилотининг террористик ҳужуми билан эсда қолди: ўша воқеада 11 нафар исроиллик спортчи ва бир нафар Ғарбий Германия полициячиси ҳалок бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Лос-Анжелес-2028 Олимпиадаси тақвими эълон қилинди.