МЯТ сертификати Малайзия университетларига кириш имконини беради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг МЯТ(Миллий ягона тест) сертификати Малайзия Олий таълим вазирлиги томонидан расман тан олинди ва мамлакат университетларининг бакалавриат дастурларига кириш учун зарур бўлган ҳужжатлар рўйхатига киритилди.
Бу қозоғистонлик абитуриентларнинг академик тайёргарлигини баҳолаш тизимининг халқаро миқёсда тан олинишининг муҳим кўрсаткичи эди.
Энди қозоғистонлик битирувчилар мажбурий Foundation тайёргарлик дастуридан ўтмасдан, лекин МЯТ сертификати билан бир қатор Малайзия университетларига киришлари мумкин. Бундан ташқари, инглиз тилида ўқитиладиган таълим дастурларига кириш учун IELTS, TOEFL ёки унга тенглаштирилган сертификатлар орқали инглиз тилини билиш даражасини тасдиқлаш талаблари сақланиб қолади.
Малайзия университетлари МЯТ учун минимал ўтиш балларини, шунингдек, қўшимча қабул талабларини мустақил равишда белгилайди. Танланган таълим дастурига қараб, абитуриентлардан ички имтиҳонлар топшириш, суҳбатдан ўтиш, портфолио топшириш ёки тайёргарлик курсларида қатнашиш талаб қилиниши мумкин. Шу муносабат билан, Миллий тест маркази абитуриентларга олдиндан маълум бир университет ва таълим дастурининг талабларини диққат билан ўрганишни тавсия қилади.
МЯТ сертификатининг халқаро миқёсда тан олиниши Қозоғистон таълимини баҳолаш тизимининг замонавий академик стандартларга мувофиқлигини тасдиқлайди ва маҳаллий битирувчилар учун таълим имкониятларини кенгайтиради.
Бугунги кунда МЯТ натижалари нафақат Қозоғистондаги олий таълим муассасаларига қабул қилишда, балки Осиё мамлакатлари ва бошқа халқаро таълим йўналишларидаги хорижий университетларга ҳужжат топширишда ҳам ҳисобга олинади.
Бундан ташқари, ҳозирда қабул имтиҳонининг янги форматини - Қабул қилиш бўйича тушунча тестини (AIT) жорий этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда, у ETS ташкилоти билан ҳамкорликда ишлаб чиқилмоқда. Янги имтиҳон абитуриентларнинг академик ва таҳлилий кўникмаларини халқаро тест тажрибасига мувофиқ баҳолашга қаратилган бўлади. Келажакда AIT имтиҳонини халқаро таълим ҳамжамияти ва хорижий университетлар томонидан кенг тан олиниши ҳам режалаштирилган.
