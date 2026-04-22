Музликларнинг тез эриши сув мувозанатини бузади, табиий офатлар хавфини оширади – Эмомали Раҳмон
ASTANА. Кazinform – Музликларнинг тез эриши сув мувозанатини бузади, табиий офатлар хавфини оширади. Бу ҳақда Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон Астанада бўлиб ўтаётган Минтақавий экологик саммитда маълум қилди.
— Саммит иқлим ўзгариши, экотизимларнинг таназзулга учраши, сув ресурсларининг етишмаслиги ва табиий офатлар минтақамиз ва бутун дунё учун жиддий муаммоларга айланган бир вазиятда ўтказилмоқда. Бу биздан мувофиқлаштирилган ва қўшма ҳаракатларни талаб қилиши ўз-ўзидан тушунарли. Маълумки, Марказий Осиёдаги сув ресурсларининг қарийб 60 фоизи мамлакатимиз ҳудудида шаклланади. Бу Тожикистон тоғ экотизимининг минтақани сув билан таъминлаш ва барқарор ривожланишдаги муҳим ролини тасдиқлайди, — деди у.
Шу билан бирга, Тожикистон Президенти музликларнинг тез эриши ва қор ресурсларининг камайиши алоҳида ташвиш туғдираётганини таъкидлади.
— Тожикистондаги 14 000 музликдан 1300 дан ортиғи бутунлай эриб кетди. Музликларнинг тез эриши бутун дунё бўйлаб тезлашмоқда. Бу сув балансининг бузилишига, экологик хавфларга ва сув билан боғлиқ табиий офатлар хавфининг ошишига олиб келади, — деди Эмомали Раҳмон.
Шунингдек, у минтақада чанг бўронларининг частотаси ва давомийлигининг ошиши ҳам хавотирли тенденция эканлигига эътибор қаратди.
— Улар аҳоли саломатлиги ва атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатади. Фақат ўтган йили Тожикистонда 60 дан ортиқ чанг бўронлари қайд этилди. Уларнинг умумий давомийлиги тахминан 7 ойни ташкил этди. Бу илгари ҳеч қачон содир бўлмаган. 90-йилларнинг бошларида бундай табиий ҳодиса йилига атиги 2-3 марта содир бўлган, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, бир нечта давлат президентлари иштирок этаётган Минтақавий экологик саммит "Барқарор келажак учун умумий қараш" шиори остида ўтказилмоқда.