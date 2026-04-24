Мутахассислар иссиқ ҳавода ичмаслик керак бўлган ичимликларни эслатди
ASTANА. Кazinform — Мутахассислар иссиқ ҳавода истеъмол қилиш хавфли бўлиши мумкин бўлган ичимликларни аниқладилар. Бу ҳақда КАБАР агентлиги Centers for Disease Control and Prevention (CDC)огоҳлантиришига таяниб хабар берди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, иссиқ ҳавода кофеин миқдори юқори бўлган қаҳва ва чойни чеклаш яхшироқдир. Кофеин енгил сийдик ҳайдовчи таъсирга эга, яъни у организмдан суюқликнинг тезроқ чиқиб кетишига олиб келади. Бу, ўз навбатида, сувсизланишга олиб келиши мумкин, оғир ҳолатларда эса иссиқлик уриши, ҳушидан кетиш ёки конвульсиялар каби асоратларга олиб келиши мумкин.
Бундан ташқари, мутахассислар спиртли ичимликларни, шунингдек, таркибида шакар ва натрий миқдори юқори бўлган ичимликларни камайтиришни маслаҳат беришади. Бундай ичимликлар организмнинг сув балансини бузиши ва иссиқда вазиятни янада ёмонлаштириши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, энг яхши танлов — оддий хона ҳароратидаги ёки совуқ сув. Женнифер Бреди буни қуйидагича тушунтирди: “Совуқ сув ичганингизда, танангиз уни табиий равишда иситади. Агар хоҳласангиз, муз қўшишингиз мумкин. Лекин сувнинг ҳарорати организм учун унчалик муҳим эмас”.
