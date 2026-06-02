Мутахассис кесилган тарвузларни сотиб олишнинг хавфлари ҳақида гапирди
ASTANA. Kazinform — Диетолог-шифокор ушбу маҳсулотни совутиш тизимларига эга супермаркетлардан сотиб олишни маслаҳат берди, деб ёзади Kazinform агентлиги ТАССга таяниб.
Диетолог-шифокор Елена Соломатинанинг сўзларига кўра, кесилган тарвузларни, айниқса бозорларда сотиб олиш соғлиқ учун хавфли бўлиши мумкин.
— Бозорларда кесилган тарвузларга талаб катта. Сотувчилар уларни шунчаки пластик ўрамга ўрашади. Уларни кесиш учун қандай пичоқ ишлатилгани номаълум. Бундан ташқари, одамлар санитария ҳақида ўз фикрларига эга бўлишлари мумкин, — деди диетолог-шифокор ва бундай тарвузлар расталарда қанча вақтдан бери тургани номаълумлигини қўшимча қилди.
Соломатина шунингдек, кесилган тарвузларни совутиш тизимларига эга супермаркетлардан сотиб олиш яхшироқ эканлигини таъкидлади.
Иссиқ об-ҳаво бошланиши билан полиз маҳсулотларига талаб ортади. Шу билан бирга, ювилмаган ёки сифатсиз меваларни истеъмол қилиш билан боғлиқ юқумли касалликлар хавфи ҳам ортиб бормоқда. Бу, айниқса, ёзда машҳур бўлган тарвуз ва қовунларга тегишли.
Мутахассислар одамларга полиз маҳсулотларини фақат ваколатли чакана сотувчилардан сотиб олишни ва ўз-ўзидан пайдо бўладиган бозорларда кесилган маҳсулотлардан сақланишни эслатмоқда. Табиий тарвузни гербицидлар билан ишлов берилганидан қандай ажратишни бу ердан билиб олинг.