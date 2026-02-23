Мушуклар саратон касаллигини даволашнинг янги усулларини топишга ёрдам бериши мумкин
ASTANА. Кazinform – Уй мушукларидаги саратон касаллигининг биринчи генетик харитаси касалликнинг одамлардаги шакллари билан аниқ ўхшашликларни кўрсатди. Олимларнинг фикрига кўра, бу кашфиёт ҳайвонлар ва одамларда саратон касаллигини даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш учун йўл очиши мумкин, деб хабар берди BBC.
Тадқиқот давомида олимлар 500 га яқин уй мушукларининг ўсма тўқималаридан олинган ДНКни таҳлил қилишди. Натижада касалликнинг ривожланишига ҳисса қўшадиган асосий генетик мутациялар аниқланди.
Саратон мушукларда энг кенг тарқалган ва ўлимга олиб келадиган касалликлардан бири бўлса-да, унинг ривожланиш механизмлари ҳали тўлиқ ўрганилмаган.
Тадқиқотга раҳбарлик қилган доктор Луиза Ван дер Вайденнинг сўзларига кўра, мушуклардаги саратон генетикаси етарлича ўрганилмаган. Унинг фикрича, ҳар қандай тирик организмдаги саратон касаллигининг моҳиятини чуқурроқ тушуниш умуман тиббиётга фойда келтиради.
Кембриждаги Wellcome Sanger Institute бошчилигидаги халқаро гуруҳ мушукларда 13 турдаги саратон касаллиги билан боғлиқ қарийб 1000 генни ўрганди.
Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, мушукларда саратон касаллигини келтириб чиқарадиган кўплаб генлар одамларда ҳам мавжуд. Бу шуни кўрсатадики, умумий биологик жараёнлар иккала турдаги саратон касаллигининг ўсиши ва тарқалишига ҳисса қўшиши мумкин.
Олимларнинг таъкидлашича, мушуклар кўкрак бези саратонининг айрим турларини, жумладан, уч карра салбий кўкрак бези саратонини ўрганиш учун муҳим модел бўлиши мумкин. Одамларда бу тур барча кўкрак бези саратони ҳолатларининг тахминан 15 фоизини ташкил қилади. Мушукларда бу кўпроқ учрайди, бу эса олимларга кўпроқ биологик материаллар ва янги дориларни синаш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, испаниялик олимлар сичқонларни ошқозон ости бези саратонидан тўлиқ даволади.