Испаниялик олимлар сичқонларни ошқозон ости бези саратонидан тўлиқ даволади
АSTANА. Kazinform — Испаниялик тадқиқотчилар сичқонлардаги ошқозон ости бези ўсмаларини тўлиқ йўқ қилишга ва касалликнинг қайта пайдо бўлишини тўхтатишга муваффақ бўлди. Аммо улар бу усулни одамларга қўллаш учун ҳали узоқ ва мураккаб мослашув ҳамда клиник синовлар жараёни кутмоқда, деб таъкидламоқда. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
Испаниянинг Миллий онкология тадқиқот маркази (CNIO) томонидан ўтказилган тадқиқот учлик бирлашган терапия ёрдамида сичқонлардаги ошқозон ости бези ўсмаларини тўлиқ йўқ қилиш ва уларнинг қайта пайдо бўлишини олдини олиш мумкинлигини кўрсатди.
«Бу тадқиқотлар ошқозон ости бези проток аденокарциномаси бўлган беморларнинг ҳаёт давомийлигини ошириши мумкин бўлган янги бирлашган даволаш усулларини ишлаб чиқишга йўл очади», — дейилади муассаса тарқатган муаллифларнинг баёнотида. — Бизнинг натижаларимиз келажакда янги клиник синовлар ўтказиш йўналишини белгилайди».
PNAS илмий журналида чоп этилган натижалар KRAS протоонкогенининг уч асосий нуқтасига бир вақтнинг ўзида таъсир қилиш ўсманинг узоқ муддатли орқага ривожланишига эришиш имконини бериши мумкинлигини кўрсатади.
Тадқиқотга CNIOдаги экспериментал онкология гуруҳи раҳбари Мариано Барбасид раҳбарлик қилди. Испанияда ҳар йили ошқозон ости бези саратонининг 10 300 дан ортиқ янги ҳолати аниқланади, беш йиллик ҳаёт давомийлиги эса 10% дан паст.
Бу илмий ютуқнинг асосий аҳамияти — онкогенни фақат бир нуқтада тўсиб қўйганда пайдо бўладиган дорига чидамлиликни олдини олишдир. CNIO гуруҳи экспериментал KRAS ингибиторини, ўпка саратонини даволаш учун аввалдан тасдиқланган препаратни ва оқсилни парчаловчи молекулани бирлаштирди. Бундай комбинация уч турли ҳайвон моделларида ҳеч қандай ножўя таъсирларсиз ўсмаларнинг тўлиқ йўқ қилинишига эришиш имконини берди.