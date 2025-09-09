Мурожаатноманинг ижроси: Мамлакат иқтисодий блокига 10 та аниқ топшириқ берилди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Қозоғистон Республикаси Президенти Мурожаатномасида белгилаб берилган вазифаларни амалга ошириш бўйича мамлакат иқтисодий блокига 10 та аниқ топшириқ берди.
— Президентимиз Мурожаатномада янги инновацион ва инфратузилмавий ўзгаришларни белгилаб берди. Белгиланган вазифаларни ҳал этиш учун, биринчи навбатда, мамлакатимизга жалб этилаётган инвестициялар оқимини кўпайтириш зарур. Давлат раҳбари янги инвестиция даврини бошлаш зарурлигини таъкидлади. Шунинг учун биз жуда қисқа муддатда (ўн кун) инвесторлар билан ўзаро ҳамкорликнинг ягона механизмини яратишимиз ва сармояларни жалб қилиш тизимини тубдан янгилашимиз керак. Инвестициялар доирасида жалб қилинган ҳар бир тенге мустаҳкам кафолатлар билан ҳимояланган бўлиши, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва илғор тажрибалар билан қўллаб-қувватланиши керак, – деди у Ҳукуматнинг бугунги йиғилишида.
Олжас Бектенов, шунингдек, иқтисодий блокга қуйидаги 10 та асосий фаолиятни амалга ошириш бўйича кўрсатма берди:
1. Президент давлат секторини ислоҳ қилиш бўйича аниқ таклифлар тайёрлаш бўйича топшириқ берди. Миллий иқтисодиёт вазирлиги давлатнинг иқтисодиётдаги улушининг аниқ чегараларини ва бошқарувга қўйиладиган ҳуқуқий талабларини қонун билан белгилаши лозим. Бюджет дастурлари маъмурлари маблағларнинг ўз вақтида ўзлаштирилишини таъминлаши керак. Молиявий интизомни мустаҳкамлаш, тасдиқланган бюджет параметрларига қатъий риоя қилиш, ҳар бир тенгедан имкон қадар самарали фойдаланишга ҳаракат қилиш зарур.
2. Президент Мажбурий талаблар реестрининг тадбиркорликни ортиқча текширувлардан ҳимоя қилиш муҳимлигини таъкидлади.
Миллий иқтисодиёт вазирлиги Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги билан биргаликда Интеллект орқали тартибга солиш марказини ташкил этишни ҳисобга олган ҳолда Мажбурий талаблар реестрининг тўлиқ амалга оширилишини таъминласин. Шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар аудитини ўтказиш ва уларнинг Тадбиркорлик кодексига мувофиқлигини аниқлаш зарур. Кичик ва ўрта бизнесни ҳимоя қилиш ва рағбатлантиришга устувор аҳамият қаратиш лозим.
3. Маълумки, нархларнинг беқарорлиги инфляция даражасига таъсир қилади. Йил охиригача уни 11 фоиздан ошмайдиган даражада сақлаб қолиш имкониятини кўрамиз. Миллий иқтисодиёт вазирлигига Миллий банк, ҳокимликлар, Қишлоқ хўжалиги, Савдо, Саноат, Энергетика вазирликлари, шунингдек, Рақобатни ҳимоя қилиш ва ривожлантириш агентлиги билан биргаликда Инфляция даражасини назорат қилиш ва пасайтириш бўйича чора-тадбирлар дастурини амалга ошириш бўйича барча зарур чораларни кўришни топшираман.
4. Давлат раҳбари топшириқларини амалга ошириш доирасида солиқ тўловчиларга сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда хизмат кўрсатиш механизмини жорий этиш режалаштирилмоқда. Молия вазирлиги Рақамлаштириш вазирлиги билан биргаликда Давлат даромадлари қўмитасининг Маълумотларни қайта ишлаш маркази ташкил этилишини таъминласин. Рақамлилаштириш вазирлиги ушбу марказни солиқ ва божхона маъмуриятчилиги хизматларини кўрсатиш учун сунъий интеллект билан боғлиқ зарур ресурслар билан таъминласин.
5. Давлат раҳбари чегара пунктлари инфратузилмасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратди. Улар транспорт-логистика комплексини ривожлантиришнинг муҳим элементи ҳисобланади.
Кўрилган чора-тадбирлар натижасида Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ташқи чегараларидаги назорат-ўтказиш пунктларида ўтиш вақти 2 соат 30 дақиқадан қисқарди. Ҳукумат чегарани кесиб ўтишнинг барча тартибларини такомиллаштириш бўйича тизимли ишларни давом эттиради. Текшириш пунктларида тезлик ва қулайлик стандартга айланиши керак. Молия вазирлигига Транспорт вазирлиги, ҳокимликлар ва Чегара хизмати билан биргаликда йил охиригача Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ташқи чегарасидаги 8 та назорат-ўтказиш пунктини модернизация қилишни якунлашни топшираман. Бундан ташқари, божхона постлари – омборлар ва хизмат кўрсатиш объектлари атрофидаги инфратузилмани ривожлантириш зарур.
Товарларни сақлаш, саралаш, ташиш ва рақамли хизматларга сармоя киритишга тайёр инвесторлар аллақачон мавжуд. Молия вазирлиги Транспорт, Қишлоқ хўжалиги, Рақамлаштириш вазирликлари, Чегара хизмати ва ҳокимликлар билан биргаликда ушбу инфратузилмани ривожлантириш бўйича аниқ чора-тадбирлар кўрсин. Жорий йилнинг октябрь ойи охиригача бажарилган ишлар бўйича ҳисобот тақдим этинг.
6. Технология ва малакаларни тақдим эта оладиган, янги бозорларни очиб бера оладиган йирик инвесторларни излаш ва мамлакатга жалб этишни фаоллаштириш зарур.
Бироқ барқарор инвестиция модели деганда ҳудудларда рақобат муҳитини яратиб, иш билан таъминловчи ўрта ва кичик инвесторлар билан тизимли ишлаш тушунилиши керак.
“Инвестиция буюртмаси” механизмини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у янги авлод фанни кўп талаб қиладиган ишлаб чиқаришларни яратишнинг ҳаракатлантирувчи кучига айланиши керак.
Миллий иқтисодиёт вазирлиги Ташқи ишлар вазирлиги билан биргаликда инвестицияларни жалб қилиш тизимини тубдан модернизация қилиш бўйича чора-тадбирлар режасини зудлик билан тайёрлашга киришсин.
7. Қайта ишлаш саноатига инвестицияларни жалб этишга алоҳида эътибор қаратиш лозим.
Юқори даражада қайта ишланган, юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш бўйича янги ёндашувлар ва рағбатлантириш чораларини кўриб чиқиш зарур.
Миллий иқтисодиёт вазирлиги соҳага оид давлат органлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда юқори қўшимча қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш лойиҳаларига инвестицияларни жалб этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқсин. Агар керак бўлса, янги турдаги преференцияларни кўриб чиқсин.
8. Давлат раҳбари рақамли тенгени қўллаш кўламини кенгайтириш бўйича топшириқ берди.
Маълумки, айрим ҳудудларда рақамли тенгедан фойдаланиш бўйича пилот лойиҳалар амалга оширилмоқда. Бу масала менинг бевосита назоратим остида.
Молиявий харажатларнинг шаффофлиги ва назоратини таъминлаш мақсадида биз рақамли тенгедан фойдаланган ҳолда лойиҳалар сонини кўпайтириш ниятидамиз.
Давлат органларининг биринчи раҳбарлари бюджет ва Миллий жамғармадан маблағлар йўналтириладиган ҳудудларни кенгайтириш, шунингдек, рақамли тенгедан фойдаланган ҳолда лойиҳалар сонини кўпайтириш бўйича туб чора-тадбирлар кўришлари керак.
9. Давлат раҳбари Алатау шаҳри ва унинг алоҳида мақомига алоҳида эътибор қаратди.
Миллий иқтисодиёт вазирлиги ҳукуматга бевосита бўйсуниши учун 5 кун муддатда “Алатау шаҳри тўғрисида”ги Президент қарори лойиҳасини тайёрлаб, Ҳукумат Аппаратига киритсин.
Шунингдек, уч ой муддатда Алатау шаҳрининг ҳуқуқий режими ва унинг бошқаруви тўғрисидаги қонун ҳужжатлари лойиҳалари ишлаб чиқилиши керак.
Рақамли ривожланиш вазирлиги илғор халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда бир ой муддатда “Ақлли шаҳарлар” концепциясини кенг тарғиб этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқсин.
10. Миллий иқтисодиёт вазирлиги йил якунигача ижтимоий-тадбиркорлик корпорацияларининг функция ва ваколатларини кенгайтириш ҳамда уларни ҳудудий иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида ривожланиш институтларига айлантиришга доир қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар лойиҳасини Ҳукумат Аппаратига киритсин.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари ўз Мурожаатномасида дунёда транзит учун рақобат кучаяётганини айтган эди.