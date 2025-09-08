Давлат раҳбари: Дунёда транзит учун рақобат кучаймоқда
ASTANA. Kazinform — Транскаспий транспорт йўналишини ривожлантиришнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқига Мурожаатномасида айтиб ўтди.
“Биз транспорт ва логистикани янада ривожлантиришимиз керак. Мамлакатимиз Европа ва Осиёни боғловчи жуда муҳим кўприк экани ҳаммага маълум. Ўтган йили ҳудудимиз орқали юк ташиш ҳажми 1 миллиард тоннадан ошди. Шу билан бирга, мамлакатимизнинг транзит салоҳиятини ошириш учун ҳали катта имкониятлар мавжуд”, — деди Президент.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, “Шимол-Жануб” транспорт йўлаги Форс кўрфази ва Жанубий Осиё мамлакатлари бозорларига тўғридан-тўғри чиқиш имконини беради. “Шарқ-Ғарб” йўлаги ва Хитойнинг “Бир макон, бир йўл” глобал ташаббуси Қозоғистоннинг Евроосиёдаги асосий қуруқлик йўли сифатидаги ролини янада мустаҳкамлайди.
“Шунингдек, Транскаспий транспорт йўналишини ривожлантириш биз учун тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу йўналишларнинг барчаси ягона тизим сифатида ишлаши ва мамлакатимизга салмоқли даромад келтириши керак. Шунингдек, инфратузилмани яхшилаш учун янги сармояларни жалб этиш, сифатли иш ўринлари яратишга ҳисса қўшиш зарур. Шу муносабат билан рақамли усулларни кенг миқёсда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бусиз самарадорлик бўлмайди”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент ҳудудлар ўртасидаги транспорт алоқасини йўлга қўйиш масаласида жиддий ишлаш зарурлигини таъкидлади.
“Бу йўналиш асосий транзит ҳудуди бўлган Қозоғистон учун алоҳида аҳамиятга эга. Биз яқинда Вьетнамга Хитойнинг Ляньюньган порти орқали биринчи буғдой жўнатдик. Афғонистонда Покистон бозорига чиқиш имконини берувчи “Турғунди-Ҳирот” темир йўлини қуриш режалаштирилган. Бироқ, янги транспорт йўналишлари ва янги бозорларни очадиган имкониятлар шу билан тугамайди. Ҳали қилиниши керак бўлган ишлар кўп. Умуман олганда, дунёда транзит учун рақобат кучаймоқда. Бошқа арзонроқ муқобил йўллар ва йўналишлар таклиф қилинмоқда. Агар биз транзит ташиш ҳажмини оширмоқчи бўлсак, фаол ҳаракат қилишимиз ва доимо бир қадам олдинда бўлишимиз керак. Такрор айтаман, бу борада етакчи давлатга айланиш учун инфратузилмани модернизация қилишни давом эттириш, рақамлаштириш ва сунъий интеллектдан кенг фойдаланиш зарур”, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент жорий йилда узунлиги 836 километр бўлган «Достық — Мойынты» темир йўлининг иккинчи линияси ишга тушишини таъкидлади.
“Лойиҳани ўз кучимиз билан жуда қисқа вақт ичида амалга оширдик. Бу йўл “Шарқ-Ғарб” йўналишида юк ташиш ҳажмини сезиларли даражада ошириши билан алоҳида аҳамиятга эга. Бироқ биз у ерда тўхтаб қололмаймиз. Ҳукумат «Бақты-Аягөз», «Қызылжар-Мойынты» лойиҳаларини ўз вақтида амалга ошириши керак. Зеро, бу лойиҳалар мамлакатимиз темир йўл тизимининг бутун асосини ташкил этади”, – деди Давлат раҳбари.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев юқори технологияларга 1 миллиард доллар сармоя жалб этиш дастурини ишлаб чиқиш зарурлигини айтганди.
