Мурожаат-2024: 1,3 ГВт янги қувват манбалари ишга туширилди
ASTANА. Кazinform — Президент топшириғига кўра, яқин беш йилда 14 ГВт янги энергия манбалари ишга туширилади, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг “Адолатли Қозоғистон: қонун ва интизом, иқтисодий ўсиш, жамоатчилик оптимизми” деб номланган Мурожаатномаси ва бошқа топшириқлари ижроси доирасида Ҳукумат томонидан ёқилғи-энергетика комплексини тизимли модернизация қилиш ишлари олиб борилмоқда.
Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов таъкидлаганидек, амалга оширилаётган ишлардан асосий мақсад мамлакат иқтисодий ўсиши ва ҳар бир фуқаро фаровонлигини ошириш учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қиладиган ишончли, ўзини-ўзи таъминлайдиган ва замонавий энергия тизимини яратишдан иборат.
— Энергетика ва иссиқлик таъминотида асосий вазифа энергия манбаларини кўпайтириш ва ишончли инфратузилмани яратиш бўйича тизимли модернизация ишларини олиб боришдан иборат, — деди Ерлан Ақкенженов.
Президент топшириғига кўра, яқин беш йилда 14 ГВт қувватга эга янги энергия манбалари ишга туширилади. Вазирнинг сўзларига кўра, сўнгги икки йилда уларнинг 1,3 ГВт қуввати ишга туширилган.
— Жорий йилда яна 622 МВт ишга туширилади, 2026 йилда эса қарийб 2700 МВт ишга туширилиши режалаштирилган. Бунинг учун янги қувватларни қуриш ишлари жадал олиб борилмоқда. Туркистон вилоятида 1000 МВт қувватга эга электр станциясини қуриш лойиҳаси амалга оширилмоқда. Қизилўрдада эса 240 МВт қувватга эга янги ИЭС қуриш ишлари олиб борилмоқда, — деди Ерлан Ақкенженов.
