Қозоғистон Ҳукуматида йирик саноат корхоналари ишига СИни жорий этиш масаласи муҳокама қилинди
ASTANA. Kazinform - ҚР Бош вазирининг биринчи ўринбосари Роман Скляр раислигида Қозоғистоннинг йирик саноат корхоналари фаолиятига сунъий интеллект (СИ) технологияларини жорий этиш масалаларига бағишланган йиғилиш бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform.
Йиғилишда марказий давлат органлари, миллий компаниялар, тармоқ бирлашмалари раҳбарлари ҳамда йирик саноат корхоналари раҳбарлари иштирок этди.
Кун тартибига қуйидагилар киритилган эди:
- йирик саноат корхоналарида СИни жорий этишнинг ҳозирги ҳолати;
- рақамли технологиялар ва сунъий интеллектга асосланган ишлаб чиқариш саноатини ривожлантириш;
- саноатда сунъий интеллектни қўллаш амалиёти ва кейинги ривожланиш режалари.
“Сунъий интеллектни жорий этиш нафақат технологияларни модернизация қилиш, балки бутун иқтисодиёти учун стратегик қадамдир. Қозоғистон жаҳон бозорида саноатимизнинг рақобатбардошлигини таъминлайдиган ўз тажрибаси ва ечимларини шакллантириши керак”, – деди Роман Скляр.
Маҳаллий технологик ечимларни амалиётга татбиқ этиш, илғор жаҳон тажрибалари алмашинувини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиляпти.
Режалаштирилган чора-тадбирларни амалга ошириш нафақат ишлаб чиқариш жараёнларининг самарадорлиги ва хавфсизлигини ошириш, балки технологик модернизация этиш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва Қозоғистоннинг саноат ривожланишида етакчилар ўрнини мустаҳкамлаш учун барқарор асос яратади.
Аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев сунъий интеллектни ривожлантириш масалаларига бағишланган йиғилиш чоғида сунъий интеллектни ривожлантириш Қозоғистон учун стратегик аҳамиятга эга вазифа эканини таъкидлаган эди.