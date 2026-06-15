Мухаммад Али, Майк Тайсон қаторида: GGG Халқаро бокс шон-шараф залига тантанали равишда киритилди
ASTANA. Kazinform — АҚШнинг Нью-Йорк штатидаги Канастота шаҳрида Халқаро бокс шон-шараф залига (IBHOF) қабул қилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради ҚР Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Қозоғистон тарихида илк бор ушбу нуфузли ҳамжамият аъзоси бўлган спортчи - Геннадий Головкин бўлди. Унинг спортдаги улкан ютуқлари расман тан олинди, бу унинг афсонавий боксчи ва ўз даврининг энг яхши спортчиларидан бири сифатидаги мақомини яна бир бор тасдиқлади.
Геннадий Головкин Халқаро бокс шон-шараф залига илк имкониятданоқ қабул қилинди. Бу профессионал бокс дунёсидаги энг юқори эътирофлардан бири ҳисобланади. Энди унинг номи Мухаммад Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер ва Мэнни Пакьяо каби бокс тарихининг буюк шахслари қаторида туради.
Геннадий Головкин билан бирга “Class of 2026” рўйхатига қуйидаги спортчилар ҳам киритилди:
Men’s Modern тоифаси: Геннадий Головкин (Қозоғистон), Антонио Тарвер (АҚШ), Найджел Бенн (Буюк Британия)
Women’s Modern тоифаси: Наоко Фудзиока (Япония), Джеки Нава (Мексика)
Геннадий Головкиннинг ушбу мақомга эришиши унинг бетакрор спорт натижаларига асосланган. Ҳаваскор боксда у 350 жангнинг 345 тасида ғалаба қозонган. Шунингдек, у узоқ йиллар давомида Қозоғистон терма жамоасининг етакчиси бўлиб, мамлакат шарафини жаҳон миқёсидаги энг йирик мусобақаларда муносиб ҳимоя қилган.
Профессионал боксга ўтганидан сўнг Головкин XXI асрнинг ўрта вазндаги устун чемпионларидан бирига айланди. Унинг ҳисобида 45 та жанг ва 42 та ғалаба бор. Шулардан 37 таси нокаут билан якунланган. Спорт карьераси давомида у WBA, WBC, IBF ва IBO версиялари бўйича жаҳон чемпиони бўлган ҳамда The Ringнинг нуфузли камарини қўлга киритган. Шунингдек, у узоқ вақт давомида вазн тоифасидан қатъи назар энг яхши боксчиларнинг жаҳон рейтингида (Pound-for-Pound) етакчилик қилган.
HBO телеканали билан тузилган шартнома қозоғистонлик боксчини қисқа вақт ичида жаҳон боксидаги асосий юлдузлардан бирига айлантирди. Томошабоп услуби ва кучли зарбалари уни дунёдаги энг машҳур спортчилар қаторига қўшди. Геннадий Головкин жанглари доимий равишда миллионлаб томошабинларни экран олдига тўплади.
Головкин ўрта вазн тарихида бир қатор рекордлар эгаси ҳисобланади. Унинг тўққиз йил давом этган кетма-кет 23 та нокаутли ғалабаси ушбу дивизион тарихидаги энг узоқ серия сифатида қайд этилган. Шунингдек, унинг ҳисобида жаҳон чемпионлиги титулларини 21 марта муваффақиятли ҳимоя қилиш кўрсаткичи мавжуд. 90 фоиздан юқори бўлган олдиндан якунланган ғалабалар улуши эса жаҳон чемпионлари орасида энг юқори натижалардан бири сифатида Гиннес рекордлар китобига киритилган.
Бугунги кунда Геннадий Головкин Қозоғистон Миллий Олимпия қўмитасига раҳбарлик қиляпти, шунингдек World Boxing президенти вазифасини ҳам бажаряпти. Шу тариқа у халқаро спорт федерацияси президенти этиб сайланган Қозоғистоннинг илк вакилига айланди.
Эслатиб ўтамиз, Халқаро бокс шон-шараф зали (IBHOF) 1989 йилда Эд Брофи ташаббуси билан Канастота шаҳрида ташкил этилган. Бу ташкилот бокс спортига сезиларли ҳисса қўшган шахсларни абадий хотирада сақлашга бағишланган дунёдаги асосий институт ҳисобланади. У профессионал бокс тарихини сақлаш ва уни оммалаштириш билан шуғулланади. Ҳозирда Халқаро бокс шон-шараф зали 300 дан ортиқ аъзога эга.