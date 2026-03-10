Мўғулистонда ўтказилган "Бургут байрами"да 50 га яқин спортчи иштирок этди
ASTANА. Кazinform — Дам олиш кунлари «Чингисийн хурээ» сайёҳлик мажмуасида 20-марта "Бургут байрами-2026" бўлиб ўтди, деб хабар беради Монцамэ.
Байрамнинг мақсади — кўчманчиларнинг анъаналари ва ўзига хос маданиятини тарғиб қилиш, таништириш ва ёш авлодга етказишдир.
Тадбирда Баян-Ўлгий, Тув, Сэлэнгэ аймоқларидан 30 дан ортиқ бургутчи, шунингдек, Қозоғистон Республикаси, Қирғиз Республикаси, Испания, Венгрия ва Россиядан 16 спортчи иштирок этди.
"Бургут байрами-2026" мусобақалар ва танловлар шаклида ўтказилади. Иштирокчилар миллий либосларни кийишади, ўргатилган бургутларни қўлларида ушлайдилар ва овга ўргатилган отларда мусобақалашадилар. Байрам давомида энг яхши миллий либослар, отлар ва бургутлар учун жиҳозлар танлаб олинади. Баҳолаш мезонлари анъаналарни сақлаб қолиш ва кийим услубидир.
Байрамда қозоғистонлик санъаткорлар чиқиш қилишди, кийим-кечак ва аксессуарлар сотувга қўйилди ва миллий таомлар тортилди. Иштирокчилар қозоқ ўтовига ташриф буюриш ва кўчманчиларнинг ўзига хос урф-одатлари ва ҳаёти билан яқиндан танишиш имкониятига эга бўлишди.
Тадбир Астана туризм департаменти томонидан «Чингисийн хурээ» сайёҳлик мажмуаси билан биргаликда ташкил этилди ва Маданият, спорт, туризм ва ёшлар ишлари вазирлиги ҳамда Баян-Ўлгий вилояти маданият департаменти томонидан қўллаб-қувватланди.
Бургутларни қўлга ўргатиш ва улар билан ов қилиш анъанаси, жумладан, бургут ови Марказий Осиё кўчманчилари томонидан 6000 йилдан бери сақланиб келинмоқда. Мўғулистон, ушбу меросни сақлаб қолган мамлакат сифатида, 2010 йилда расман ЮНЕСКОнинг Инсониятнинг номоддий маданий мероси репрезентатив рўйхатига киритилган.
