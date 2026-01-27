Мўғулистонда «От куни» байрами бўлиб ўтди
Ўтган дам олиш кунлари Мўғулистон чавандозлари уюшмасининг «Хушхан» бренди ҳамда «Осмон кўчманчиси» лойиҳаси билан ҳамкорликда ташкил этилган «От куни» тадбири бўлиб ўтди, деб хабар беради Монцамэ.
Тадбирда 13 та вилоят ва 3 та тумандан 37 нафар чавандоз иштирок этди.
Тадбирнинг асосий мақсадлари - қишки туризмни қўллаб-қувватлаш, кўчманчи турмуш тарзи ва отчиликни ривожлантириш, мўғул отининг қадр-қимматини ошириш, номоддий маданий меросни сақлаб қолиш, анъаналарни ёш авлодга етказиш ва от брендини шакллантиришдан иборат.
Дастур чавандозлар юриши билан бошланиб, анъанавий мусобақаларни ўз ичига олди.
Хусусан, тўлиқ пойга пайтида ердан урга ва қамчи илиш, отни ушлаш ва ўргатиш, шунингдек пиёда ҳолда арқан ва урга улоқтириш бўйича мусобақалар ўтказилди.
Мусобақа натижаларига кўра, биринчи ўринни Тўв вилоятининг Батсумбер сомонидан келган чавандоз Р. Пурэвдорж эгаллади. Иккинчи ўринни Дорноговь вилоятининг Дэлгэрэх сомони вакили Ц. Гомбодорж эгаллади. Учинчи ўринни Хэнтий вилоятининг Мурун сомонидан О. Цолмонбаатар, тўртинчи ўринни Булган вилоятининг Баян-Нуур сомонидан Б. Баянбаатар ва бешинчи ўринни Тўв вилоятининг Аргалант сомонидан Б. Баасансуқ эгаллади.
Бундан ташқари, миллий либосдаги энг яхши иштирокчи аниқланди ва меҳмонларга дашт чойи тортилди.
Бундан ташқари, мўғул чорвачилик ва овчилик итларининг зотлари тақдимоти ташкил этилди ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг савдо зоналари очилди.