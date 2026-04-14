Мўғулистонда депортация қилинган хорижий фуқаролар сони 28 фоизга ошди
ASTANА. Кazinform — Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар ишлари департаменти маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида мамлакатдан депортация қилинган хорижий фуқаролар сони 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 28,84 фоизга ошди, деб ёзади Монцамэ.
Хусусан, 277 нафар хорижий фуқаро яшаш учун рухсатнома муддати тугаганидан кейин мамлакатдан чиқиб кетмагани, ваколатли органларнинг рухсатисиз ишлагани, ташриф мақсадига мос келмайдиган фаолият билан шуғуллангани, шунингдек, вақтинчалик виза муддатидан ошиб кетгани учун депортация қилинди.
Бундан ташқари, ташриф мақсадини аниқ тушунтира олмаган, сафар мақсадига мос келмайдиган виза билан келган ва мамлакатда қолиш ва қайтиш учун етарли молиявий ресурсларни тасдиқлай олмаганларга нисбатан чоралар кўрилди. 16 та давлатнинг 235 фуқаросига виза муддати тугаганлиги сабабли мамлакатга кириш тақиқланди.
2026 йилнинг биринчи чорагида департамент томонидан 58 та текширув ўтказилди, уларда 200 та корхона ва ташкилотдан 1579 нафар хорижий фуқаро қамраб олинди.
Аниқланган қоидабузарликлар учун 3002 нафар хорижий фуқаро, 843 нафар таклиф қилувчи ташкилот ва 12 нафар жисмоний шахс Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги қонунга мувофиқ маъмурий жавобгарликка ва жаримага тортилди.
Бундан ташқари, 11 та корхона ва ташкилотга расмий йўриқномалар юборилди.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистонда хорижий сайёҳлар сони биринчи чоракда 40 фоизга ошди.