Мўғулистонда давлат корхоналари сони 30 фоизга қисқартирилди
ASTANA. Kazinform — Минглаб ходимлар ишлайдиган давлат корхоналари оптималлаштирилади, деб хабар беради Монцамэ.
Ҳукумат йиғилишида «Давлат корхоналарига оид айрим чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарор тасдиқланиб, «Давлат ва муниципал компанияларни корпоратив бошқариш тўғрисида»ги қонунни амалга ошириш ишлари бошланди.
Хусусан, давлат корхоналари сони 30 фоизга қисқартирилиб, 25 та ташкилот давлат бюджети маблағларидан чиқарилади. Шунингдек, штат бирликлари 108 324 тагача қисқартирилади. Иш ҳақи жамғармаси ва бошқа жорий харажатларни камайтириш ҳисобига 30 миллиард тугрик тежаш режалаштирилмоқда.
2027 йил 1 январдан бошлаб «Давлат ва муниципал компанияларни корпоратив бошқариш тўғрисида»ги қонун кучга кириши муносабати билан Ҳукумат уни амалга оширишни таъминлаш мақсадида бир қатор давлат корхоналарини қайта ташкил этиш, уларни жамоат хизматларини кўрсатувчи давлат муассасаларига айлантириш ва тугатиш бўйича рўйхатларни тасдиқлади. Мазкур рўйхатлар ҳукумат қарорига илова сифатида қабул қилинди.
Қарор лойиҳасига мувофиқ, бирлаштириш ва тугатиш чоралари 25 та давлат корхонасини қамраб олади. 2025 йилги маълумотларга кўра, ушбу ташкилотларда жами 2162 киши ишлаган, уларнинг йиллик меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси эса 73,2 миллиард тугрикни ташкил этган.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, бошқарувдаги такрорланувчи функциялар, маъмурий ва хўжалик хизматларини бирлаштириш, шунингдек, ташкилотлар тузилмаси ва штат бирликларини оптималлаштириш режалаштирилмоқда.
Бинолардан фойдаланиш, транспорт хизмати, иш юритиш, давлат харидлари, ахборот технологиялари ва бошқа маъмурий-хўжалик функцияларини марказлаштириш жорий харажатларни қисқартириш ҳамда бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш имконини беради.
2025 йилги маълумотларга кўра, мамлакатдаги 65 та давлат корхонасида 7030 киши ишлайди. Уларнинг 26 таси ўз фаолиятидан олинадиган даромадлар ҳисобига харажатларини тўлиқ қоплайди. Қолган 39 та корхона эса давлат бюджетидан жами 153,1 миллиард тугрик миқдорида субсидия олади.