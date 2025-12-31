Мўғулистонда чорва моллари сони 58,1 миллионга етди
ASTANА. Кazinform — 2025 йил охирига келиб, Мўғулистонда чорва молларининг умумий сони 58,1 миллионга етди, деб хабар беради Монцамэ.
Бу ўтган йилга нисбатан 445,1 минг бошга ёки 0,8 фоизга кўп. Бу ҳақда 7-17 декабрь кунлари ўтказилган бутун мамлакат бўйлаб чорва молларини рўйхатга олишнинг дастлабки натижаларини эълон қилган Мўғулистон Миллий статистика қўмитаси хабар берди.
Дастлабки рўйхатга олиш натижаларига кўра, отлар сони энг катта ўсишни кўрсатди, 5,1 миллион бошга ёки 9,5 фоизга ўсди. Сигирлар сони 5,4 миллион бошга етди, бу 7,2 фоизга ўсишни англатади, туялар сони 4,3 фоизга ўсиб, 501,3 минг бошни ташкил этди, эчкилар сони 23,2 миллион бошга етди, бу 1,1 фоизга ўсишни англатади. Бу йил қўйлар сони 23,9 миллион бошни ташкил этади, бу ўтган йилга нисбатан 2,6 фоизга камайган. Қўйлар умумий чорва молларининг 41,1 фоизини, эчкилар 39,9 фоизини, сигирлар 9,4 фоизини, отлар 8,8 фоизини ва туялар 0,9 фоизини ташкил қилади.
Дастлабки маълумотларга кўра, мамлакат ҳудудлари орасида Хувсгол аймоғи 5,3 миллион бош билан биринчи ўринда туради. Ундан кейин 5,1 миллион бош билан Увурхангай, 4,4 миллион бош билан Архангай, 4,2 миллион бош билан Баянхонгор ва 4,1 миллион бош билан Тува аймоғи жойлашган.
Умнугов, Сухбаатар, Баянхонгор, Архангай, Хенти, Дорногов, Дундгов, Хувсгол, Дорнод, Говсумбэр, Завхан аймоқлари ва Улан-Батор шаҳрида чорва моллари сони 10 300 бошдан 325 минг бошгача кўпайди.
Сэлэнгэ, Увс, Ховд, Гов-Олтой, Баян-Ўлгий, Дархон-Уул, Тува, Ўрхон, Булган ва Овурхангай аймоқларида чорва моллари сони камайди.
Мамлакатдаги энг кўп чорва моллари сони Хэнтий аймоғидаги Умнаделгэр сомонида қайд этилган - 532,1 минг.
Бундан ташқари, мамлакатдаги рўйхатга олинган 313 минг чорвадорнинг 58 фоизи, яъни 182,8 минги эркаклар ва 130,2 минги аёллардир. Барча чорвадорларнинг 22 фоизи 35 ёшгача эканлиги аниқланди.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистон 2026 йилда Марказий Осиё иқтисодий ҳамкорлик институтига раислик қилади.