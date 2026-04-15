Мўғулистонда баҳорги экинлар 633 минг гектардан ошади
ASTANA. Kazinform — Мўғулистонда бу баҳорда 372,7 минг гектар донли экинлар, 16 минг гектар картошка, 18,3 минг гектар сабзавот, 121,9 минг гектар озуқа экинлари ва 104,1 минг гектар мойли экинлар экиш режалаштирилган, деб хабар беради Монцамэ.
Экиннинг умумий майдони 633,4 минг гектарни ташкил этади.
Озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги ва енгил саноат вазири Цагаанхуугийн Идэрбат Буюк давлат хуралининг тегишли қўмитаси йиғилишида эълон қилганидек, 474,8 минг тонна дон, 180,6 минг тонна картошка, 273,9 минг тонна сабзавот, 287 минг тонна чорва моллари учун озуқа ва 69,1 минг тонна мойли экинлар йиғиб олиниши кутилмоқда.
Вазирнинг сўзларига кўра, "Тин-4: Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш" кампанияси доирасида ҳукумат банклар орқали айланма маблағларни тўлдириш учун кредитлар ажратмоқда. Натижада 117 нафар фуқаро ва корхона 31,04 миллиард тугрик миқдорида кредит олди.
Шунингдек, молиялаштириш ҳажмини ошириш режалаштирилган, бу эса кредитларни арзон ва адолатли тақсимлаш имконини беради.
Баҳорги экишга тайёргарлик кўрган ва ўтган йилги ҳосилдан 154,6 минг тонна озиқ-овқат буғдойини бозорга олиб чиққан 405 та корхонага 12,3 миллиард тугрик ажратилди.
Бундан ташқари, сабзавот бозорида фаолият юритувчи 572 та корхонага 4,8 миллиард тугрик миқдорида субсидиялар берилди.
