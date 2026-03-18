Мўғулистонда шахмат мактаб ўқув дастурига киритилади
ASTANА. Каzinform — Ҳукумат шахматни мактаб ўқув дастурига киритиш устида иш олиб бормоқда, уни профессионал спорт тури сифатида ривожлантириш ва оммавий спортга айлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда, деб хабар беради Монцамэ.
2026 йилги болалар шахмат бўйича миллий чемпионати Улан-Баторда бошланди. Чемпионатда 21 та аймоқ ва пойтахтдан мингга яқин ёш шахматчи иштирок этмоқда. Улар орасида 50 дан ортиқ халқаро усталар, ФИДЕ усталари ва спорт усталигига номзодлар бор.
Мўғулистон Бош вазири ва Мўғулистон шахмат федерацияси президенти Гомбожавин Занданшатар иштирокчиларга мурожаат қилди. Халқаро шахмат федерацияси 2026 йил учун "Шахматни таълим тизимига жорий этиш" дастурини асосий мақсад қилиб қўйгани таъкидланди.
Мурожаатда, шунингдек, давлат шахматни ривожлантириш ва тарғиб қилишни тизимли равишда қўллаб-қувватлаётгани таъкидланди. Хусусан, энг яхши спортчиларни мукофотлаш, уларга миллий ва халқаро мусобақаларда иштирок этиш имкониятларини яратиш, шунингдек, мамлакатда нуфузли халқаро турнирларни ўтказиш режалаштирилган.
— Шахмат билан шуғулланаётган, ўз қобилиятларини ривожлантираётган ва Осиё ва дунёнинг энг яхши шахматчилари билан рақобатлашаётган ёш фуқароларимиз билан фахрланаман. Шунингдек, болаларнинг ушбу спорт турига қизиқишини оширишга ҳисса қўшаётган ота-оналар, ўқитувчилар ва мураббийларга миннатдорчилик билдираман, — дейилади хабарда.
Шуни таъкидлаш жоизки, 2025 йилда ёш мўғулистонлик шахматчилар халқаро турнирлар ва мактаб ўқувчилари ўртасидаги Осиё чемпионатларида 30 та медални қўлга киритишди.
