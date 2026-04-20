Мўғулистон пойтахтида халқаро таомлар фестивали бошланди
ASTANА. Кazinform — Мўғулистон ва жаҳон ошпазлик маданиятини намойиш этишга қаратилган «UB Food Festival – 2026» халқаро гастрономик фестивали Улан-Баторнинг марказий майдонида бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради Монцамэ.
Фестивалда ресторан ва озиқ-овқат саноатининг 30 дан ортиқ корхоналари иштирок этмоқда.
Мўғулистон миллий таомларидан ташқари, ташриф буюрувчиларга дунёнинг 18 мамлакатидан менюлар таклиф этилади.
Улар орасида хитой, япон, корейс, таиланд, ҳинд, грузин, итальян ва бошқа ошхоналар бор.
Дастурда таниқли ошпазларнинг маҳорат дарслари, турли хил махсус таомлар, жонли мусиқа, бадиий чиқишлар, шунингдек, танловлар ва гастрономик мусобақалар мавжуд.
Шуни таъкидлаш керакки, фестиваль 26 апрелгача давом этади.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистонда хорижий сайёҳлар сони биринчи чоракда 40 фоизга ошди.