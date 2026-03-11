Москвада Алихан Бўкейхановга бюст ўрнатилди
МОSKVA. Кazinform – Таниқли қозоқ жамоат ва давлат арбоби Алихан Бўкейханов таваллудининг 160 йиллиги муносабати билан унинг бюсти Москва Халқ хўжалиги ютуқлари кўргазмасидаги Қозоғистон павильонида ўрнатилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
– Бўкейхонов Россия империясининг Давлат думаси ишида иштирок этиб, қозоқлар ва бошқа тубжой халқларнинг манфаатларини ҳимоя қилди. У кўп миллатли бирлик ва тараққиётга ишонган ва унинг мероси бугунги кунда мамлакатларимиз ўртасидаги стратегик шериклик тамойилларида акс этган, - деб таъкидлади Қозоғистоннинг Россиядаги элчиси Даурен Абаев.
Элчи бюст ўрнатиш ташаббускори, қозоғистонлик бизнесмен Жанболат Надировга ва ушбу эзгу ишга ҳисса қўшган барчага миннатдорчилик билдирди. У ушбу тадбирни унинг халқларимизнинг умумий тарихига қўшган ҳиссасига ҳурмат деб атади.
– Алихан Бўкейханов халқимизнинг ажойиб вакили, унинг ҳаёти ва фаолияти авлодлар учун ўрнак бўла олади ва мен бундай инсонларга ёдгорликлар ўрнатилиши керак, деб ҳисоблайман. Энди Москвага ташриф буюрган қозоғистонлик меҳмонлар ХХЮКга ташриф буюриб, машҳур ватандошимизга ҳурмат бажо келтиришлари мумкин, – деди Жанболат Надиров.
Ўз навбатида, ХХЮКдаги Қозоғистон павильонининг раҳбари Тамара Бабакова тадбиркорнинг сўзларини қўллаб-қувватлади ва павильонга ташриф буюрувчилар сонининг кўплигини таъкидлади.
– Бўкейханов бюсти ўтмиш, бугун ва келажак ўртасидаги боғлиқлик рамзига айланади, – деди у.
Тадбирнинг фахрий меҳмони, Алихан Бўкейхановнинг жияни, профессор Нурим Бўкейханов, машҳур қариндошининг ҳаёти узилмаса, у қозоқ халқига кўп нарса бера олган бўларди, деб афсус билан таъкидлади.
– Унинг ташаббуси билан Абайнинг барча шеърлари тўпланди. У биринчи абайшунос олим эди, у буюк шоир ва файласуфнинг меросини халққа етказди, – деди Нурим Бўкейханов.
Шуни таъкидлаш керакки, 1920-1930 йилларда Алихан Бўкейханов Москвада яшаб, илмий ва адабий фаолият билан шуғулланган. 1937 йилда у қатағонга учраган ва отиб ташланган, 1989 йилда эса жиноят аломатлари етарли эмаслиги сабабли оқланган. Алихан Бўкейханов Москвадаги Дон қабристонидаги умумий қабрга дафн этилган.