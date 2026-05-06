Москва суди Googleга яна 15 миллион рубль жарима солди
ASTANА. Кazinform — Москва суди Googleга Россияда тақиқланган контентни олиб ташламаганлиги учун жарима солди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Москванинг Таган туман суди Googleга Россияда тақиқланган контентни олиб ташламаганлиги учун яна 15 миллион рубль жарима солди.
— Москванинг Таган туман судининг 2026 йил 5 майдаги қарорларига кўра, Google LLC Россия Федерацияси Маъмурий ҳуқуқбузарликлар кодексининг 13.41-моддаси 2-қисми (қонунчиликка мувофиқ чекланган бўлиши керак бўлган ахборот ва ахборот ресурсларига киришни чеклаш тартибини бузиш) бўйича 4 та маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этганликда айбдор деб топилди. Ҳар бир ҳуқуқбузарлик учун суд маъмурий жарима шаклида жарима солди, унинг умумий миқдори 15,2 миллион рублни ташкил этди, — деди суд мажлиси иштирокчиси ТАСС агентлигига.
Жорий йилнинг март ойи охирида Googleга шунга ўхшаш модда бўйича яна 3,8 миллион рубль жарима тўлаш буюрилган эди. Апрель ойида суд компанияни худди шу қоидабузарлик учун 19 миллион рубль миқдорида жаримага тортди.
Сўнгги йилларда Telegram, Facebook, Twitter ва TikTok каби йирик интернет хизматлари ҳам Россияда тақиқланган контентни олиб ташламаганликлари учун бир неча бор жавобгарликка тортилди.
