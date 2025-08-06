Момақалдироқ ва ёмғир: 6 август куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК синоптиклари 6 август куни кутилаётган об-ҳаво маълумотларини тақдим этди.
Мутахассисларнинг фикрича, атмосферанинг фронтал қисмлари ўтиши муносабати билан республиканинг аксарият ҳудудларида ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши мумкин. 16 та вилоят, шунингдек, Астана ва Чимкентда бўрон ҳақида огоҳлантириш эълон қилинди.
Қозоғистон пойтахтида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Шамол 15-20 м/с тезликда эсади.
Чимкентда шамол кундузи шимоли-шарқдан эсади, 15-20 м/с тезликда эсади. Ушбу ҳудудда юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Абай вилояти шимолида кундузи момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб туман шимолида туман тушади. Жануби-шарқдан эсаётган шамол тезлиги 23 м/с гача кучайиши мумкин. Вилоят маркази ва жанубида юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Алмати вилоятининг тоғли ҳудудларида баъзи жойларда момақалдироқ бўлиши мумкин. Шимолдан 15-20 м/с гача кучайиши мумкин. Вилоятнинг шимоли, шарқи ва марказида кучли ёнғин хавфи кузатилди.
Кундузи Ақмола вилоятининг ғарбий, шимоли ва жанубида ёмғир ёғиб, дўл ёғиши, момақалдироқ билан бирга ёғиши мумкин. Вилоятнинг ғарбий, шимоли ва жанубида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Жануби-ғарбий шамол шимоли-шарқдан ўзгариб, 15-20 м/с тезликда эсади.
Атирау вилоятининг шимоли, жануби ва шарқида момақалдироқ бўлиши мумкин. Кундузи вилоятнинг шимоли ва шарқида чанг бўрони кузатилади. Вилоятнинг жануби-шарқидан эсаётган шамол 15-20 м/с тезликда эсади. Ушбу ҳудудда кундузи 35-39 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда ва юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Ақтўбе вилоятининг шимоли, ғарби ва шарқида момақалдироқ ва дўл ёғиши мумкин. Кундузи жануби-ғарбий шамол тезлиги 15-20 м/с га этади. Минтақанинг ғарбий ва жанубида юқори ҳарорат 36 даражага етиши кутилмоқда ва юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Шарқий Қозоғистон вилоятининг шимолида момақалдироқ бўлиши мумкин. Кечаси ва эрталаб туман шимолида туман тушади. Жануби-шарқдан 15-20 м/с тезликда шамол эсади.
Кун давомида Жамбил вилоятининг тоғли ҳудудларида момақалдироқ бўлиши мумкин. Шимоли-шарқдан 15-20 м/с тезликда шамол эсади. Минтақанинг шимоли, ғарбий ва шарқида жуда юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Кундузи Жетису вилоятининг тоғли ҳудудларида момақалдироқ бўлиши мумкин. Вилоят шарқида шимоли-шарқдан эсаётган шамол тезлиги 15-20 м/с ни ташкил қилади.
Ғарбий Қозоғистон вилояти шимолида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Жануби-ғарбдан эсаётган шамол шимол, жануб ва вилоят марказида шимоли-ғарбий томонга бурилиб, 15-20 м/с тезликда эсади. Вилоят жанубида кундузи жуда иссиқ бўлиб, 35 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда. Минтақанинг ғарбий, жанубий ва марказида юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Қарағанди вилоятининг ғарбий, шимоли ва шарқида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Вилоятнинг ғарбий, шимоли ва шарқида шамол кундузи жануби-ғарбдан шимоли-ғарбга бурилиб, 15-20 м/с тезликда эсади. Минтақанинг жанубида ўта юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Қостанай вилоятининг шимоли, ғарби ва жанубида момақалдироқ, дўл ёғиши мумкин. Кундузи шимоли-ғарбда шамол жануби-ғарбдан эсади, 15-20 м/с тезликда эсади. Минтақанинг жанубида ўта юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Қизилўрда вилоятида кундузи шимоли-шарқдан шамол эсади, кундузи вилоят шарқида 15-20 м/с тезликда эсади. Минтақанинг жанубий ярмида жуда юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Кундузи Манғистау вилоятининг шимоли-шарқида чанг бўрони эсади. Жануби-шарқдан эсаётган шамол вилоятнинг жануби ва шимоли-шарқида ғарбга ўтиб, секундига 15-20 м тезликда эсади. Кундузи 38-40 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда. Вилоятнинг шимоли-шарқида, ғарбий, жануби ва марказида эса юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Кечаси Павлодар вилоятининг ғарбий, шимоли ва шарқида кучли ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши мумкин. Минтақанинг шимоли-шарқида юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Шимолий Қозоғистон вилоятининг шимолий ва шарқида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Кечаси вилоят ғарбида туман тушиши мумкин. Кундузи вилоят шарқида шимоли-шарқдан эсаётган шамол тезлиги 15-20 м/с гача кучайиши мумкин.
Туркистон вилояти шимолида кундузи чанг бўрони кутилмоқда. Вилоятнинг шимолий, ғарбий ва тоғли ҳудудларида шимоли-шарқдан эсаётган шамол тезлиги 15-20 м/с гача кучайиши мумкин. Минтақада жуда юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Кун давомида Улитау вилоятининг шимоли ва шарқида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Шамол шимоли-шарқдан эсади, кундузи вилоятнинг шимолий ва шарқидан 15-20 м/с гача кучайиши мумкин. Минтақанинг жанубида жуда юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.