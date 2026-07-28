Молия бозорида янги назорат тизими ишга туширилади
ОСТАНА. Казинформ — Қозоғистон Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги молиявий хизматлар истеъмолчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ва янги хавфга асосланган хулқ-атворни назорат қилиш тизимини ишга туширишга қаратилган бир қатор меъёрий ҳужжатларни тасдиқлади.
Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлигининг маълумотларига кўра, янги қоидалар молиявий ташкилотларни нафақат қонуний талабларга риоя қилинишини, балки таклиф қилинаётган молиявий маҳсулотлар истеъмолчилар учун қанчалик хавфсиз ва қулай эканлигини ҳам баҳолашга мажбур қилади.
Энди молиявий ташкилотлар маҳсулотнинг бутун ҳаёт айланиши давомида мижозларнинг манфаатларини ҳисобга олишлари шарт бўлади. Бу босқичлар маҳсулотни ишлаб чиқиш, бозорга чиқариш, хизматларни тақдим этиш, шартларни ўзгартириш ва уни тақдим этишни тугатиш жараёнларини ўз ичига олади.
Янги модель доирасида банклар, микромолия ва суғурта ташкилотлари, шунингдек, қимматли қоғозлар бозорининг алоҳида иштирокчилари мақсадли аудиторияни, нархни, молиявий маҳсулотнинг потенциал хавфларини ва унинг истеъмолчиларнинг молиявий имкониятларига мувофиқлигини баҳолашлари керак бўлади.
Бундан ташқари, молиявий хизматларни реклама қилиш ва сотиш учун ягона талаблар жорий этилади. Ташкилотлар мижозларга маҳсулотнинг шартлари, нархи, афзалликлари ва потенциал хавфлари ҳақида тўлиқ ва аниқ маълумот беришга мажбурдирлар.
Янги тизимнинг мақсади — фуқароларга уларнинг эҳтиёжларини қондирмайдиган молиявий маҳсулотлар таклиф қилинишининг олдини олиш ва молия бозори иштирокчиларининг масъулиятли хулқ-атвори моделини шакллантиришдир.
Эслатиб ўтамиз, Марказий Осиёнинг иқтисодий ўсиши ҳақида хабар берган эдик.