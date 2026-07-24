«Мөлдір бұлақ» акцияси доирасида 94 та булоқ ва 62 та сув ҳавзаси тозаланди
ASTANА. Кazinform — Алмати, Ақмола, Ақтўбе, Атирау, Шарқий Қозоғистон, Жамбил, Ғарбий Қозоғистон, Қарағанди, Қостанай, Қизилўрда, Манғистау, Павлодар, Шимолий Қозоғистон, Туркистон, Абай, Жетису, Улитау вилоятлари ва Чимкент шаҳрида 94 та булоқ ва 62 та сув ҳавзаси тозаланди.
Давлат раҳбарининг "Тоза Қозоғистон" ташаббуси доирасида ташкил этилган «Мөлдір бұлақ» республика экологик акциясининг икки босқичи доирасида мамлакатнинг барча ҳудудларидаги булоқлар ва сув ҳавзалари қирғоқларини тозалаш ва ободонлаштириш ишлари олиб борилди.
Акциянинг биринчи босқичи шу йилнинг 23 мартида, иккинчи босқичи эса 11 июлда бўлиб ўтди. Натижада Алмати, Ақмола, Ақтўбе, Атирау, Шарқий Қозоғистон, Жамбил, Ғарбий Қозоғистон, Қарағанди, Қостанай, Қизилўрда, Манғистау, Павлодар, Шимолий Қозоғистон, Туркистон, Абай, Жетису, Улитау вилоятлари ва Чимкент шаҳрида 94 та булоқ ва 62 та сув ҳавзаси тозаланди. Акцияда жами 23,7 мингдан ортиқ киши, жумладан, 3 мингга яқин волонтёр иштирок этди.
«Мөлдір бұлақ» акцияси доирасида сув соҳасидаги биринчи волонтёрлар ҳаракати - "Болашақтың қайнары" ташкил этилди. Унинг мақсади ёшлар орасида экологик маданиятни шакллантириш ва ривожлантиришдир. Ҳаракатнинг дастлабки аъзолари Тараздаги Қозоғистон миллий сув хўжалиги ва суғориш университети талабалари эди. Ҳозирда «Болашақтың қайнары» волонтёрлар ҳаракати Қозоғистоннинг бошқа ҳудудларида иш олиб бормоқда.
Волонтёрлар ҳаракати аъзолари қўшимча равишда яна 5 та булоқ ва 6 та сув ҳавзаси қирғоқларини тозалашди. Тадбирларда 3 мингдан ортиқ киши, асосан ёшлар иштирок этди.
«Болашақтың қайнары» акцияси фуқаролар томонидан кенг қўллаб-қувватланди. Апрель ойида Қостанай вилоятидаги коллежларнинг кўнгиллилари ва ўқитувчилари дарёлар ва сув ҳавзалари қирғоқларини тозалаш ишларини ташкил қилишди. Тобол дарёси қирғоқларини, шунингдек, сув ҳавзалари ёнидаги қирғоқлар ва парк майдонларини тозалашга алоҳида эътибор қаратилди.
Жорий йилнинг май ойида Ақтўбе сув омбори қирғоғини маиший чиқиндилардан тозалаш бўйича экологик акция ўтказилди. Натижада 2 тоннадан ортиқ ахлат олиб ташланди. Бундан ташқари, Балқаш-Олакўл ҳавзаси инспекцияси «Алма-Арасан» дарасидаги булоқ ҳудудини ахлатдан тозалаш ишларини ташкил этди. Май ойида Қостанай вилоятидаги Тобол дарёси қирғоғида ҳам тозалаш ишлари олиб борилди, натижада 3 тонна ахлат йиғилди.
— Қисқа вақт ичида «Алма-Арасан» акцияси фуқароларнинг экологик маданиятини шакллантиришга катта ҳисса қўшди ва булоқларнинг табиат учун аҳамиятини кенг тарғиб қила олди. Мамлакат бўйлаб қозоғистонликлар ушбу ташаббусни фаол қўллаб-қувватладилар ва булоқларни очиш ва тиклаш, ахлатларни тозалаш ва ўз кучлари билан кўчат экиш ишларини ташкил қила бошладилар. Акцияда сув ресурсларини сақлашга бефарқ бўлмаган ёшларга алоҳида эътибор қаратилди. Шунингдек, бундай тадбирларнинг ташаббускори ва ташкилотчиси бўлган кекса авлод вакилларининг меҳнатини ҳам таъкидлаш жоиз, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири ўринбосари Талғат Момишев.
Эслатиб ўтамиз, "Тоза Қозоғистон" - экологик маданиятни шакллантирувчи миллий лойиҳа.